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Θεσσαλονίκη: Η εντυπωσιακή έναρξη του δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ με φόντο τον Λευκό Πύργο και τον Θερμαϊκό

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Η «καρδιά» της ενημέρωσης χτυπάει στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τη ΔΕΘ, οι προβολείς της επικαιρότητας είναι στραμμένοι στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας.

Ο Παναγιώτης Στάθης ξεκίνησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews το απόγευμα της Παρασκευής (04.09.2026) από τη Θεσσαλονίκη της ΔΕΘ, με υπέροχο φόντο τον Λευκό Πύργο και τον Θερμαϊκό.

Με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το αυξημένο πολιτικό και οικονομικό ενδιαφέρον των ημερών, ο anchorman της δημόσιας τηλεόρασης έδωσε το στίγμα της ενημέρωσης «ζωντανά» από τη συμπρωτεύουσα.

«Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η ώρα είναι έξι παρά τρία πρώτα λεπτά και σε πολύ λίγο ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ εδώ από τη Θεσσαλονίκη, όπου χτυπάει η ”καρδιά” των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων.

Με φόντο τον Λευκό Πύργο και τον Θερμαϊκό, σε πολύ λίγη ώρα εδώ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, θα δούμε όλα τα βασικά θέματα της επικαιρότητας», είπε στην έναρξη ο Παναγιώτης Στάθης.

ΕΡΤ

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