Γεραπετρίτης: Αυτονόητο ότι η Ευρώπη θα παράσχει τη στήριξή της προς την Ελλάδα σε οποιαδήποτε απειλή

«Είναι αυτονόητο ότι η Ευρώπη θα παράσχει τη στήριξή της προς την Ελλάδα σε οποιαδήποτε απειλή, η οποία υπάρχει προς τη χώρα μας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο υβριδικό κανάλι του Οικονομικού Ταχυδρόμου (OT FORUM), στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Σημείωσε πως η Ελλάδα κατέθεσε επίσημα διαβήματα στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, τόσο σε σχέση με τα θαλάσσια περιβαλλοντικά πάρκα, όσο και σε σχέση με αντιδράσεις, οι οποίες διατυπώθηκαν στα ειδικά χωροταξικά σχέδια που η Ελλάδα με τρόπο κυρίαρχο επιβάλλει. Ακόμη, ο ίδιος ενημέρωσε τους ομολόγους του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στην Ιρλανδία.

«Προσβλέπουμε στη στήριξη και την αλληλεγγύη τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και των κρατών μελών», ανέφερε. «Τα ζητήματα τα οποία αναφέρουμε, επειδή στηρίζονται σε δόγματα, τα οποία δεν έχουν κανένα έρεισμα ούτε στο διεθνές, ούτε στο ευρωπαϊκό δίκαιο, έχουν ήδη καταδικαστεί σε συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σε εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μόλις χθες αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό με τρόπο σαφή, στηρίζοντας την Ελλάδα στις μονομερείς ενέργειες, οι οποίες στρέφονται κατά κυριαρχικών δικαιωμάτων της.

Επεσήμανε, ακόμη, ότι «η αξία της πραγματικής ουσιαστικής διπλωματίας είναι να μπορείς να συζητάς ακόμα κι αν έχεις διαφορές».

«Την τελευταία τριετία έχουμε κατακτήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο επικοινωνίας με την Τουρκία, μια σχέση, η οποία είναι λειτουργική και έχει παραγάγει απτά αποτελέσματα, ιδίως στο επίπεδο του μεταναστευτικού ή των παραβιάσεων του εμπορικού ισοζυγίου».

Από την άλλη πλευρά, πρόσθεσε, «βρισκόμαστε σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης, η οποία συνδέεται με μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας. Η δική μας πεποίθηση είναι ότι θα πρέπει να εξακολουθούμε να συζητούμε και να βρίσκουμε τον τρόπο εκείνον να προλαμβάνονται κρίσεις. Από την άλλη, είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ο αναγκαίος διάλογος δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει και οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις εθνικές θέσεις, που για μας αποτελούν ένα ιερό».

«Πάντοτε περιμένουμε τις αντιδράσεις και ιδιαιτέρως περιμένουμε τις αντιδράσεις όταν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Εκείνο το οποίο νομίζω διακρίνει την πολιτική και τη διπλωματία μας στην εξωτερική πολιτική της τελευταίας τριετίας είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών».

«Για εμάς η παραμονή σε μία στάσιμη κατάσταση είναι πραγματική οπισθοδρόμηση», τόνισε χαρακτηριστικά. «Ούτε πρόκειται ποτέ να απεμπολήσουμε το μονομερές μας δικαίωμα να έχουμε τη δομή αμυντικών δυνάμεων που επιθυμούμε, ούτε βεβαίως θα κάνουμε παραχώρηση σε σχέση με τις διεθνείς μας συμμαχίες».

Η Ελλάδα βάζει στο τραπέζι τα επιχειρήματά της, σημείωσε: τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τα δικαιώματά μας για έρευνα και εξόρυξη, το δικαίωμα μας σε θαλάσσια περιβαλλοντικά πάρκα, τις διεθνείς μας συμμαχίες, την αμυντική μας θωράκιση. «’Αρα, αναμένουμε τις αντιδράσεις. Θα ήμασταν αιθεροβάμονες να θεωρούμε ότι, όταν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, δεν θα υπάρχει αντίδραση».

«Οτιδήποτε πράττει η Ελλάδα, το πράττει με συνέπεια και με πλήρη προσήλωση στους κανόνες της διεθνούς δικαίου δικαιοπραξίας. Θέλουμε να είμαστε συνεπείς, θέλουμε να υπηρετούμε τις σχέσεις καλής γειτονίας και για το λόγο αυτό πάντοτε ενεργούμε με βάση το Διεθνές Δίκαιο».

Επεσήμανε ότι περιβαλλόμαστε από δύο πολέμους στη γειτονιά μας, αλλά και από μία εξαιρετικά έκρυθμη κατάσταση στην Αφρική, ιδίως στην Υποσαχάρια Αφρική, με σειρά εμφυλίων πολέμων και πραξικοπημάτων, που ενδεχομένως θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συνθήκες τεράστιας μετακίνησης πληθυσμού. ‘Αρα, ναι, πρέπει να απορροφούμε τις κρίσεις.

Από την άλλη πλευρά, το να συζητήσουμε για το μεγάλο θέμα «δηλαδή για το υποκείμενο ζήτημα το οποίο παράγει, όπως σωστά είπατε, τις κρίσεις – το οποίο είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, είναι πράγματι ένα θέμα, το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί. Μακρά και βιώσιμη ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή μας θα υπάρξει μόνον εάν επιλυθεί το ζήτημα αυτό».

«Υπάρχει μία αφετηριακή διαφωνία και αυτή έγκειται στο ότι η Ελλάδα θεωρεί ότι είναι το μόνο ζήτημα, το οποίο μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, η μόνη μας διαφορά. Ενώ η Τουρκία συνδέει το ζήτημα αυτό και με άλλα θέματα, τα οποία κατά την δική μας αντίληψη είναι ανύπαρκτα και εκτός οποιασδήποτε ατζέντας. Εάν δεν υπάρξει σε αυτό το σημείο μια σύγκλιση, δεν μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση».

«Έγινε μια προσπάθεια να μπορέσει να υπάρξει σύγκλιση, η οποία δεν θα μπορούσε να είναι άλλη παρά μόνον η βασική παραδοχή, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, ότι η μόνη διαφορά αφορά την οριοθέτηση, δεν κατέστη δυνατή. ‘Αρα, δεν συνδέεται καθόλου το ζήτημα αυτό με την κριτική την οποία μπορεί να ασκεί οποιοσδήποτε. Από όσο γνωρίζω, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι είναι κριτικοί απέναντι στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, συμφωνούν ότι με την Τουρκία μπορούμε να συζητήσουμε μόνον το ζήτημα της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης».

«Δεν έχω ακούσει από κανέναν ότι μπορούμε να αποστούμε από αυτήν την εθνική μας θέση και, εκ του λόγου, αυτού δεν θεωρώ ότι οφείλεται η αδυναμία στο να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση σε οποιαδήποτε κριτική, η οποία ασκείται. Έχω την ελπίδα ότι τα επόμενα χρόνια, είτε με αυτήν την κυβέρνηση, είτε με οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα βρούμε τον κοινό τόπο με την Τουρκία για να μπορέσουμε να συζητήσουμε το μεγάλο αυτό θέμα».

Οι τρεις πυλώνες του διαλόγου εξακολουθούν να υφίστανται και ο πολιτικός και η θετική Ατζέντα και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, επεσήμανε και πρόσθεσε πως «αυτή την εποχή υπάρχει η ένταση, η οποία έχει παραχθεί κυρίως από την ρητορική, η οποία παράγεται από την Τουρκία και από την εγκατάσταση των θαλασσίων πάρκων. Θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτός ο δομημένος διάλογος και προς την κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε, χωρίς καμία έκπτωση στις εθνικές μας θέσεις».

-«Η Ελλάδα στην εξωτερική της πολιτική έχει αποκτήσει τέτοιου τύπου πραγματική δυναμική και ισχύ που δεν ετεροπροσδιορίζεται»

Ερωτηθείς για την πρόσφατη επίσκεψη του Ιμπραήλ Καλίν, επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, επεσήμανε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών των γειτονικών κρατών πάντοτε συνεργάζονται και υπάρχουν διαρκείς ανταλλαγές επισκέψεων και με την Τουρκία και με τις υπόλοιπες γειτονικές μας χώρες.

«Υπάρχουν θέματα, τα οποία είναι ανοικτά και κοινού ενδιαφέροντος στη γειτονιά μας. Υπάρχει η μεγάλη κρίση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, το θέμα του Ιράν και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, της ναυτικής ασφάλειας, τα ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τη Λιβύη και τη Συρία», τόνισε. «’Αρα, υπήρξαν οι συζητήσεις, οι οποίες αφορούσαν όλα τα θέματα αυτά, όπως επίσης και της οργανωμένης τρομοκρατίας. Είναι αναγκαίο να υπάρχει μία επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών, μας δίδει και εμάς μία σχετική ορατότητα για τα πράγματα».

Υπενθύμισε ακόμη ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια μείωση της τάξης του 80% των παράτυπων μεταναστευτικών ροών εξ ανατολών, κάτι το οποίο δεν έγινε τυχαία.

«Είναι προφανές ότι υπήρχε η πολιτική βούληση να υπάρξει η συνεργασία αυτή, όμως η πολιτική βούληση μετατράπηκε σε πράξη μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών και της ανταλλαγής πληροφοριών, των οποίων γίναμε κοινωνοί».

«Οι δίαυλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμένουν ανοικτοί με την Τουρκία» σημείωσε. Εκείνα τα οποία έχουν τεθεί στο τραπέζι θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης μόνον με βάση το Διεθνές Δίκαιο.

«Η Ελλάδα σήμερα στην εξωτερική της πολιτική έχει αποκτήσει τέτοιου τύπου πραγματική δυναμική και ισχύ που δεν ετεροπροσδιορίζεται», σημείωσε.

«Η Τουρκία θα πράξει εκείνα τα οποία θα πράξει. Εμείς όμως έχουμε τη δυνατότητα, την ικανότητα της σχέσης για να μπορέσουμε να έχουμε μια ανθεκτική αντεπιχειρηματολογία, η οποία θα οδηγήσει και στην επικράτηση της δικής μας θέσης», ανέφερε. «Η Ελλάδα έχει καταφέρει αυτοτελώς να βρίσκεται στο ισχυρότερο σημείο από άποψη διεθνούς ισχύος που ήταν ποτέ. Και αυτό σας διαβεβαιώ ότι θα το κεφαλαιοποιήσει με κάθε μέσο».

— «Η Ελλάδα έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια εξαγωγέας ασφαλείας»

Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε πως η αμυντική βιομηχανία έχει καταστεί ένα διπλωματικό και γεωπολιτικό όπλο. Η Ελλάδα είχε μείνει πίσω για αρκετά χρόνια, όμως ην τελευταία επταετία έχει υπάρξει μια σημαντική ανάπτυξη και ιδίως τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολύ ενισχυθεί τόσο από την άποψη των εξοπλιστικών προγραμμάτων και σε επίπεδο αεροπορίας και ναυτικού ιδίως, όσο επιπλέον στη δομή αμυντικών δυνάμεων και την έρευνα.

Η Ελλάδα εξοπλίζεται έξυπνα, από σύμμαχες χώρες, ανέφερε. «Υπάρχει διαφοροποίηση. Προφανώς δεν προμηθευόμαστε μόνο από μία χώρα. Έχουμε γαλλικές φρεγάτες και αεροσκάφη τύπου Rafale, θα προμηθευτούμε τα υπερσύγχρονα F-35 σε λιγότερο από δύο χρόνια από τις ΗΠΑ, είχαμε τον εξοπλισμό από το Ισραήλ.

«Δεν θα υπάρξει κανένας κλονισμός σε σχέση με τις διπλωματικές μας συμμαχίες, διότι οι συμμαχίες οι δικές μας σήμερα είναι στερεώς δομημένες. Η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες που έχουν άριστη στρατηγική σχέση με χώρες, οι οποίες και μεταξύ τους μπορεί να έχουν προβλήματα. Έχει στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, αλλά και με τις περισσότερες χώρες του αραβικού κόσμου», σημείωσε.

Σημείωσε πως υπάρχουν χώρες, οι οποίες είναι πρωταρχικού στόχου για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις διπλωματικές σχέσεις, όπως η Αίγυπτος, με τον ίδιο να έχει τακτικότατη επικοινωνία με τον ομόλογό του. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Μονής Σινά, Ελλάδα και Αίγυπτος συνεργάζονται. Ήδη έχει υπάρξει μια προκαταρκτική κατανόηση και εναπόκειται στη μοναστική κοινότητα να αποφασίσει για το μέλλον της συμφωνίας.

«Για πρώτη φορά σε 15 αιώνες που λειτουργεί η Μονή, γίνεται μια συγκροτημένη προσπάθεια να υπάρξει ένα ειδικό ρυθμιστικό καθεστώς για τη Μονή και να μην λογίζεται ότι είναι μια απλή αρχαιότητα. Ποτέ δεν πρέπει να θεωρούμε ότι η Αγία Αικατερίνη είναι μια απλή κοινή αρχαιότητα».

Ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε ότι «η Ελλάδα έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια εξαγωγέας ασφαλείας και προς τις χώρες του Κόλπου και όχι μόνο προς την Σαουδική Αραβία, προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προς το Κατάρ».

«Το να προσφέρεις ασφάλεια σε χώρες οι οποίες είναι κρίσιμες για την παγκόσμια αρχιτεκτονική, τόσο τη διπλωματική όσο και την αμυντική, είναι πάρα πολύ μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας. Η συστοιχία Patriot, η οποία βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, υπηρετεί έναν ειδικό σκοπό, δηλαδή να ανακόψει επιθέσεις, οι οποίες αντανακλαστικά μπορεί να έχουν συνέπειες και για την Ελλάδα. Έχουν, όμως, και μία μεγάλη γεωπολιτική υπεραξία».

«Βεβαίως, συνέχεται και με τις ανάγκες της χώρας μας, τις αμυντικές ανάγκες της χώρας μας και γι’ αυτό είναι πάντοτε μία επιχειρησιακή, στο τέλος της ημέρας, επιλογή το πού θα έχουμε τις συστοιχίες Patriot».

«Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο της παγκόσμιας διπλωματίας», υπογράμμισε. «Σε λίγες ημέρες αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ίσως την πιο κρίσιμη στιγμή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και σε λιγότερο από έναν χρόνο αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι απλώς στην αιχμή, αλλά ο βασικός παίκτης πάνω στον οποίο θα οικοδομηθεί μια νέα φάση παγκόσμιας αρχιτεκτονικής ασφαλείας».

Επεσήμανε πως ο ΟΗΕ κάνει μια προσπάθεια να εξελιχθεί. «Η ίδια η διαδικασία λήψης απόφασης εντός του ΟΗΕ που ανατρέχει στη δεκαετία του 50 πλέον έχει φτάσει σε ένα όριο, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο με την αρνησικυρία, το βέτο το οποίο υπάρχει, να μπορούν να ληφθούν γρήγορες, ουσιαστικές, ωφέλιμες αποφάσεις», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Από την άλλη πλευρά, αν έχεις κρίσεις οικουμενικές, παγκόσμιες κρίσεις πανδημίας, τη μεγάλη επισιτιστική κρίση, η οποία μπορεί να υπάρξει και λόγω του γεγονότος της μείωσης της εξαγωγής σιτηρών από την Ουκρανία, όταν έχεις μία κλιματική κρίση, η οποία την βιώνουμε κάθε χρόνο όλο και πιο επώδυνα με την αύξηση των μεγάλης κλίμακας πυρκαγιών στην υφήλιο και όταν έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό παγκόσμιων συρράξεων που υπήρχαν ποτέ, η λύση δεν μπορεί να αναζητηθεί παρά μόνο στην διεθνή πολυμέρεια».

«Εάν η ισχύς αυξάνει σε κράτη τα οποία μπορεί να είναι καθοριστικά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υποχωρήσει ο πυλώνας της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφαλείας που είναι η πολυμέρεια. Η Ελλάδα μπορεί στην κατεύθυνση αυτή να εισφέρει πολλά, διότι είναι η χώρα, η οποία πέρα από την κρίσιμη γεωγραφική της θέση στο μεταίχμιο των τριών ηπείρων, είναι από τις λίγες χώρες οι οποίες συνομιλούν με Βορρά, Νότο, Ανατολή και Δύση και μπορεί να επιτελέσει έναν πραγματικό ρόλο, όχι μόνο διαμεσολαβητή, αλλά ουσιαστικά να έχουμε έναν ρόλο επανακαθορισμού των βασικών αξιών που διέπουν τη διεθνή πολυμέρεια και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ».

Ακόμη, τόνισε πως «η αμερικανική διοίκηση που προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές λειτούργησε και ως ένας μοχλός αφύπνισης για πολλά πράγματα».

«Οφείλουμε να έχουμε διαφοροποιημένους ενεργειακούς πόρους, διότι αυτό είναι αναγκαίο για την επιβίωση της κάθε χώρας και συλλογικά της Ευρώπης, όπως επίσης οφείλουμε να έχουμε διαφοροποίηση σε ό, τι αφορά και τις πηγές ασφαλείας», σημείωσε. «Η μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται σήμερα στην Ευρώπη για να αναπτυχθούν ενοποιημένα προγράμματα αμυντικής ανθεκτικότητας, αμυντικά προγράμματα που θα συνδέουν τους λαούς της Ευρώπης είναι ένα κρίσιμο σταυροδρόμι».

Ανέφερε ότι υπάρχει μια άριστη συνεργασία Ελλάδας- ΗΠΑ, υπάρχουν άμεσοι δίαυλοι επικοινωνίας.

«Η διπλωματική διαφοροποίηση, την οποία έχει σήμερα η Ελλάδα, δεν την είχε ποτέ. Και τούτο διότι έχει στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, στρατηγική σχέση με τις περισσότερες χώρες του αραβικού κόσμου, στρατηγική σχέση με την Ινδία».

«Είναι μια πραγματικά μεγάλης κλίμακας διεθνής πολυμέρεια, η οποία μας επιτρέπει να λειτουργούμε αυτόνομα, να μπορούμε να ενισχύουμε τον διπλωματικό μας αποτύπωμα, χωρίς από την άλλη πλευρά να έχουμε το αρνητικό προνόμιο να εξαρτώμεθα αποκλειστικά από κάποιον», κατέληξε.