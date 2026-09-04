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Πυρκαγιά στο Ψυχικό, στα Τουρκοβούνια – Σηκώθηκε και ελικόπτερο

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση πλησίον της οδού Περσέως στο Ψυχικό Αττικής, στα Τουρκοβούνια, ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ψυχικού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Καθ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Φωτιά Ψυχικό

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