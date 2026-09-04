Δύο σύγχρονα Λύκεια άνοιξαν τις πόρτες τους στον Δήμο Παύλου Μελά

Δύο νέα σχολικά κτίρια, το 1ο Γενικό Λύκειο Πολίχνης και το Γενικό Λύκειο Ευκαρπίας, εγκαινιάστηκαν σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στον Δήμο Παύλου Μελά, παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα. Τα δύο νέα σχολεία παραδίδονται λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και αποτελούν μέρος μιας μεγάλης επένδυσης στη σχολική στέγη, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στον Δήμο Παύλου Μελά.

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα μία από τις πιο σημαντικές για τον Δήμο, υπογραμμίζοντας ότι πίσω από ένα νέο σχολείο δεν υπάρχει απλώς ένα ακόμη δημόσιο κτίριο, αλλά η επένδυση ενός τόπου στη νέα του γενιά. Ο Δημήτρης Ασλανίδης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στην Πολιτεία, την Αυτοδιοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στην ανάγκη τα σύγχρονα σχολικά κτίρια να διατηρούν τις υψηλές προδιαγραφές τους σε βάθος χρόνου. Όπως τόνισε, δεν αρκεί να κατασκευάζονται καλά σχολεία· πρέπει να εξασφαλίζεται ότι θα παραμένουν καλά σχολεία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης σε όλους όσοι συνέβαλαν στην ωρίμανση και υλοποίηση του έργου, στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., στο ανάδοχο σχήμα METLEN–ΑΤΕΣΕ και στη ΜΕΤΚΑ, στις υπηρεσίες και τα στελέχη του Δήμου, αλλά και στην προηγούμενη δημοτική διοίκηση, επισημαίνοντας ότι έργα τέτοιας κλίμακας έχουν μεγάλη διαδρομή και δεν ανήκουν σε μία μόνο θητεία, αλλά στην ίδια την πόλη.

Σοφία Ζαχαράκη: Επένδυση σε ένα σύγχρονο δημόσιο σχολείο

Στην τοποθέτησή της, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, αναφέρθηκε στη σημασία που έχει για την εκπαιδευτική διαδικασία ο συνδυασμός του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης με σύγχρονες και ποιοτικές σχολικές υποδομές. Στάθηκε ιδιαίτερα στο νέο περιβάλλον που θα υποδεχθεί τους σχεδόν 200 μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του 1ου ΓΕΛ Πολίχνης, με 12 αίθουσες διδασκαλίας, σύγχρονα εργαστήρια, ψηφιακό εξοπλισμό και νέες τεχνολογικές δυνατότητες. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι τέτοιες υποδομές αποτελούν ουσιαστική παρακαταθήκη για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, ενώ αναφέρθηκε στη συνολική προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη για την κατασκευή, ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων.

Χρίστος Δήμας: Σύγχρονες υποδομές με εξασφαλισμένη συντήρηση

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, χαρακτήρισε το νέο σχολείο ένα από τα πλέον σύγχρονα σχολικά κτίρια της χώρας και στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την ολοκλήρωση του έργου. Αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί και επισήμανε ότι, όταν το έργο τους υποστηρίζεται από ένα σύγχρονο, λειτουργικό και υψηλών προδιαγραφών σχολικό περιβάλλον, τα οφέλη για τους μαθητές και συνολικά για την εκπαιδευτική κοινότητα είναι πολλαπλά. Ο κ. Δήμας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε ένα βασικό χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης σύμπραξης: την εξασφαλισμένη συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων για τα επόμενα 25 χρόνια. Όπως εξήγησε, με αυτόν τον τρόπο δεν εξασφαλίζεται μόνο η κατασκευή ενός νέου κτιρίου, αλλά και η καθημερινή, συστηματική φροντίδα του, ώστε οι υψηλές προδιαγραφές με τις οποίες παραδίδεται σήμερα να διατηρηθούν σε βάθος χρόνου.

Ντίνος Μπενρουμπή: Η κατασκευή ολοκληρώθηκε νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, Ντίνος Μπενρουμπή αναφέρθηκε στη μεγάλη προσπάθεια που απαιτήθηκε για την έγκαιρη ολοκλήρωση των νέων σχολικών μονάδων και σημείωσε ότι η κατασκευή ολοκληρώθηκε περίπου δύο μήνες νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Υπογράμμισε ότι κατά την κατασκευή επιλέχθηκαν, όπου υπήρχε σχετική δυνατότητα, λύσεις και υλικά υψηλών προδιαγραφών, με γνώμονα ότι οι χώροι αυτοί προορίζονται για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Τον αγιασμό των εγκαινίων τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβας. Στον χαιρετισμό του, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στη σημασία της δημιουργίας σύγχρονων εκπαιδευτικών υποδομών, αλλά και ευρύτερα στην ανάγκη η δυτική Θεσσαλονίκη να αποκτήσει τις υποδομές που αντιστοιχούν στον πληθυσμό, στις ανάγκες και στις αναπτυξιακές δυνατότητές της.

Σύγχρονα, βιοκλιματικά σχολικά κτίρια

Το Γενικό Λύκειο Ευκαρπίας και το 1ο Γενικό Λύκειο Πολίχνης είναι 12θέσιες σχολικές μονάδες, μικτού εμβαδού περίπου 2.784 τ.μ. και 2.501 τ.μ. αντίστοιχα. Κάθε σχολείο διαθέτει 12 αίθουσες διδασκαλίας και ένα ολοκληρωμένο σύνολο εκπαιδευτικών και βοηθητικών χώρων. Στο 1ο ΓΕΛ Πολίχνης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εργαστήρια φυσικών επιστημών, πληροφορικής, σχεδίου, αισθητικής αγωγής και τεχνολογίας, δύο εργαστήρια ξένων γλωσσών, βιβλιοθήκη, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κυλικείο και χώροι διοίκησης. Αντίστοιχα, το ΓΕΛ Ευκαρπίας διαθέτει εργαστήρια φυσικών επιστημών, πληροφορικής, αισθητικής αγωγής και τεχνολογίας, δύο εργαστήρια ξένων γλωσσών, βιβλιοθήκη, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κυλικείο και τους αναγκαίους διοικητικούς και βοηθητικούς χώρους. Τα δύο κτίρια έχουν σχεδιαστεί με σύγχρονες βιοκλιματικές και ενεργειακές προδιαγραφές. Διαθέτουν φωτοβολταϊκά συστήματα, σύγχρονες εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης και αερισμού, «έξυπνα» συστήματα φωτισμού, αισθητήρες CO₂ στις αίθουσες, κεντρικό σύστημα διαχείρισης κτιρίου και πλήρη πρόβλεψη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Οι σχολικές μονάδες παραδίδονται επίσης με νέο εξοπλισμό, διαδραστικούς πίνακες, εξοπλισμένα εργαστήρια και σύγχρονες οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις.

Τέσσερα από τα 17 νέα σχολεία στον Δήμο Παύλου Μελά

Τα δύο Λύκεια αποτελούν μέρος του έργου «Σχεδιασμός, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση και Λειτουργία Δεκαεπτά Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω ΣΔΙΤ», με αναθέτουσα αρχή τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. και εποπτεύοντα φορέα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Από τις 17 νέες σχολικές μονάδες του προγράμματος στην Κεντρική Μακεδονία, οι τέσσερις βρίσκονται στον Δήμο Παύλου Μελά: το Γενικό Λύκειο Ευκαρπίας, το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας, το 1ο Γενικό Λύκειο Πολίχνης και το 3ο Γενικό Λύκειο Πολίχνης.

Μια ευρύτερη επένδυση στη σχολική στέγη

Τα δύο νέα Λύκεια αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος σχολικών υποδομών που βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη στον Δήμο Παύλου Μελά. Συνολικά προχωρούν πέντε νέα σχολικά κτίρια: τα τέσσερα μέσω του ΣΔΙΤ —ΓΕΛ Ευκαρπίας, 4ο Δημοτικό Ευκαρπίας, 1ο ΓΕΛ Πολίχνης και 3ο ΓΕΛ Πολίχνης— καθώς και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας, με χρηματοδότηση μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνολική αναβάθμιση του 1ου Νηπιαγωγείου Ευκαρπίας, με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, στατικής ενίσχυσης και βελτίωσης του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου. Επιπλέον, επτά υφιστάμενες σχολικές μονάδες του Δήμου ανακαινίζονται και αναβαθμίζονται μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου»: το 1ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, το 6ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης, το 1ο ΓΕΛ Σταυρούπολης, το 14ο Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης, το 15ο Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, το 5ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και το 7ο Νηπιαγωγείο Πολίχνης. Οι παρεμβάσεις αυτές, μαζί με την κατασκευή των νέων σχολικών μονάδων, συγκροτούν μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στη σχολική στέγη που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον Δήμο Παύλου Μελά.

Στις τελετές εγκαινίων, μεταξύ άλλων, παρευρέθησαν ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νικόλαος Παπαϊωάννου, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης, εκπρόσωποι των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε., του αναδόχου σχήματος METLEN–ΑΤΕΣΕ και της ΜΕΤΚΑ, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και κάτοικοι της Πολίχνης και της Ευκαρπίας.