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Πάτρα: Καθηγητής στο πανεπιστήμιο απαγορεύει τα γυαλιά χωρίς ιατρική βεβαίωση – “Μάχη” κατά της αντιγραφής με AI

Φωτογραφία: Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν μπει για τα καλά στη ζωή -ειδικότερα της νεολαίας- ένας καθηγητής Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι φοιτητές δεν θα αντιγράφουν κατά τη διάρκεια της προσεχούς εξεταστικής περιόδου.

Ειδικότερα, ο καθηγητής ενημέρωσε τους φοιτητές ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων γυαλιά θα φορούν μόνο όσοι έχουν ιατρική βεβαίωση ότι τους είναι απαραίτητα.

Ο λόγος για αυτή την κίνηση, είναι η αποφυγή χρήσης των λεγόμενων «έξυπνων» γυαλιών» τα οποία διαθέτουν κάμερα και δυνατότητες σύνδεσης και θα μπορούσαν να βοηθήσουν ως άλλο «σκονάκι» για πιθανή αντιγραφή κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου της Πάτρας Χρήστος Μπούρας, ο οποίος ανέφερε στο ΕΡΤnews ότι οι φοιτητές θα πρέπει να γράφουν αυτά που γνωρίζουν και να μην καταφεύγουν σε άλλες πρακτικές.

Πάτρα

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