Θεσσαλονίκη: Δύο νέες σχολικές μονάδες εγκαινίασαν στον Δήμο Παύλου Μελά ο Χρίστος Δήμας και η Σοφία Ζαχαράκη – Δείτε εικόνες και βίντεο

Δύο νέες σχολικές μονάδες στον Δήμο Παύλου Μελά, από τις συνολικά 17 που κατασκευάζονται στην Κεντρική Μακεδονία μέσω Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) εγκαινίασαν, σήμερα το μεσημέρι, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για το 1ο Γενικό Λύκειο Πολίχνης (12θέσιο, μικτού εμβαδού 2.501 τ.μ.) και το ΓΕΛ Ευκαρπίας (12θέσιο, μικτού εμβαδού 2.784 τ.μ.), τον αγιασμό στα εγκαίνια των οποίων τέλεσε ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Βαρνάβας.

Σ. Ζαχαράκη: Τα 17 σχολεία παρακαταθήκη για την εκπαίδευση στην Κ. Μακεδονία

Μιλώντας στις τελετές εγκαινίων που πραγματοποιήθηκαν στα δύο σχολεία, η κ. Ζαχαράκη στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της αναβάθμισης των σχολικών υποδομών, επισημαίνοντας πως η επένδυση σε αυτές αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που αφορά το προσωπικό, τον εξοπλισμό και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, με στόχο «να μην μείνει κανένα παιδί πίσω».

Η κ. Ζαχαράκη χαρακτήρισε τα 17 σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας «παρακαταθήκη για το μέλλον», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι τα επόμενα χρόνια η έμφαση θα δοθεί στην ανακατασκευή και κατασκευή νέων σχολικών μονάδων όπου υπάρχει ανάγκη, αλλά και στις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Όπως σημείωσε, η εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολικά κτίρια μπορεί να μειώσει τα λειτουργικά έξοδα και να δημιουργήσει περιθώριο για άλλες παρεμβάσεις προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας.

«Τα παιδιά τα οποία θα βρεθούν σε αυτούς τους χώρους θα χαρούν και ότι η Πολιτεία σέβεται, κοιτάει, δεν αφήνει κανένα παιδί πίσω. Τα 17 σχολεία είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, μία παρακαταθήκη για την Κεντρική Μακεδονία, καθώς περισσότερα από 5.000 παιδιά θα ωφεληθούν. Επιπρόσθετα, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά κάθε μέρα να πηγαίνουμε σε ανακαινίσεις σχολείων όπου και με τη δωρεά των τραπεζών εκατοντάδες σχολεία -και εδώ στη δυτική Θεσσαλονίκη- ανακαινίζονται καλοκαίρι με το καλοκαίρι και είναι αναντίρρητο ότι τα επόμενα χρόνια, η μεγάλη έμφαση θα δοθεί στην ανακατασκευή και κατασκευή σχολείων όπου χρειάζεται», ανέφερε η υπουργός.

Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της στελέχωσης των σχολικών μονάδων, σημείωσε ότι «τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη έχουν διοριστεί σχεδόν 1.100 εκπαιδευτικοί», ενώ «πριν από λίγες ημέρες είχαμε διπλάσιο αριθμό αναπληρωτών που προστέθηκαν στο πολύ σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό».

«Είναι πολύ καλά τα κτίρια, εξαιρετικά τα κτίρια που θα μας συνοδεύσουν τα επόμενα χρόνια, το πιο σημαντικό όμως είναι να παλέψουμε το θέμα των κενών και το ελλείψεων και ειδικά για το λύκειο», επισήμανε, δεσμευόμενη ότι «όλη αυτή η πολυδιάστατη μάχη η οποία δίνεται σε προσωπικό, σε εξοπλισμό, σε υποδομές, σε περιεχόμενο να μην σταματήσει».

Χρ. Δήμας: Οι ΣΔΙΤ μας δείχνουν το μέλλον

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, αναφερόμενος στον ρόλο των εκπαιδευτικών, τόνισε ότι «τη διαφορά στα σχολεία δεν την κάνουν τα κτίρια, την κάνουν πρωτίστως οι άνθρωποι», εξηγώντας πως όταν οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εργάζονται σε σύγχρονες και κατάλληλες υποδομές, τα οφέλη για ολόκληρη τη σχολική κοινότητα είναι πολλαπλά.

Ο κ. Δήμας χαρακτήρισε τα σχολικά κτίρια που εγκαινιάστηκαν ως τα πλέον σύγχρονα στη χώρα, επισημαίνοντας ότι στον Δήμο Παύλου Μελά βρίσκονται τέσσερις από τις 17 σχολικές μονάδες που κατασκευάζονται μέσω ΣΔΙΤ και ότι έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει τη συντήρηση των σχολείων αυτών για 25 χρόνια σε συνεννόηση με τις διευθύνσεις τους και τους Δήμους. «Όλα τα έργα συντήρησης τα οποία πρέπει να γίνονται μέρα με τη μέρα, μήνα με τον μήνα, χρόνο με τον χρόνο, εξασφαλίζονται από τη σύμβαση την οποία έχουμε υπογράψει. Οι Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα μας δείχνουν το μέλλον», επισήμανε ο κ. Δήμος.

Αναγνώρισε, δε, ότι «οι ανάγκες για τις σχολικές υποδομές σε όλη την επικράτεια είναι πράγματι πάρα πολύ μεγάλες», σημειώνοντας ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο αντίκτυπος και του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» για τις ανακαινίσεις σχολείων. «Αξιοποιούμε 400 εκατομμύρια ευρώ από τον ιδιωτικό τομέα, από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και έχουμε ανακαινίσει 430 σχολεία την προηγούμενη σχολική χρονιά και άλλα 238 σχολεία αυτήν τη χρονιά και ακολουθεί μετά η τρίτη φάση το επόμενο σχολικό ακαδημαϊκό έτος και η τέταρτη φάση ένα χρόνο αργότερα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως «η δημιουργία νέων σχολικών μονάδων, η σημαντική ριζική ανακαίνιση των σχολικών κτιρίων που έχουμε σε όλη την επικράτεια είναι πραγματικά στην κορυφή της προτεραιότητας της κυβέρνησης και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε τόσο στα παιδιά, στους μαθητές και τις μαθήτριες, αλλά και στους εκπαιδευτικούς και στους διευθυντές και τους διευθυντές και τις τοπικές κοινωνίες, μεγάλα χαμόγελα».

MELTEN: Μέχρι 31 Οκτωβρίου θα έχουν παραδοθεί τα 10 από τα 17 σχολεία μέσω ΣΔΙΤ

Ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της -αναδόχου του έργου κατασκευής των 17 σχολείων- METLEN Ντίνος Μπενρουμπή, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία έγκαιρης παράδοσης των σχολικών μονάδων, σημειώνοντας ότι η κατασκευή τους ολοκληρώθηκε δύο μήνες νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Γνωστοποίησε, δε, ότι σήμερα εκτός από τα δύο σχολεία παραδίδεται και ένα τρίτο στον Λαγκαδά, ενώ έξι ακόμη θα παραδοθούν έως τη συμβατική ημερομηνίας παράδοσης που είναι η 31η Οκτωβρίου και τα υπόλοιπα λίγες εβδομάδες αργότερα, στο πλαίσιο των νόμιμων προβλεπόμενων παρατάσεων. Ο ίδιος προσέθεσε πως στόχος ήταν τα σχολεία να κατασκευαστούν με προδιαγραφές υψηλότερες από τις απολύτως υποχρεωτικές, καθώς πρόκειται για χώρους στους οποίους θα περνούν καθημερινά τον χρόνο τους μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Ο κ. Μπενρουμπή στάθηκε ιδιαίτερα και στο μοντέλο της ΣΔΙΤ, εξηγώντας ότι ο δημόσιος τομέας διατηρεί την ιδιοκτησία, θέτει τους κανόνες και εποπτεύει το έργο, ενώ ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη διαχείρισή του για τα επόμενα 25 χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, όπως σημείωσε, διασφαλίζεται η συντήρηση και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων σε βάθος χρόνου.

Ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, επισήμανε ότι τα σχολεία που κατασκευάζονται δεν αποτελούν ένα ακόμα δημόσιο έργο, αλλά αφορούν τα παιδιά μας, το μέλλον, το αύριο αυτού του τόπου. «Μπροστά μας βλέπουμε κάτι που μέχρι χθες ήταν σχέδιο και ανάγκη και σήμερα είναι πραγματικότητα», σημείωσε, αναγνωρίζοντας πως «όταν η Πολιτεία, η τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται με σχέδιο και υπομονή μπορούν να γίνουν σπουδαία έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων».

Δείτε εικόνες από τα εγκαίνια:

Βιοκλιματικός σχεδιασμός

Το 1ο ΓΕΛ Πολίχνης έχει δυναμικότητα άνω των 200 μαθητών. Το νέο κτίριο του σχολείου, διαθέτει 13 κύριες αίθουσες διδασκαλίας, χώρους υγιεινής, wc ΑμεΑ, γραφεία, κυλικείο, γραφείο συλλόγου γονέων και μαθητικών κοινοτήτων, γραφεία διευθυντή, υποδιευθυντών, γραφεία καθηγητών, γραμματείες, χώρο αναμονής, χώρο φύλακα, ιατρείο αναρρωτήριο, χώρους υγιεινής προσωπικού, βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο, εργαστήριο Τεχνολογίας και αποθήκη οργάνων.

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Αντίστοιχα, η δυναμικότητα του ΓΕΛ Ευκαρπίας ξεπερνά τους 300 μαθητές και το σχολικό κτίριο διαθέτει 14 αίθουσες διδασκαλίας ξενόγλωσσων, πληροφορικής, φυσικών επιστημών, πολλαπλών χρήσεων κ.ά.

Το έργο «Σχεδιασμός, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση και Λειτουργία Δεκαεπτά Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω ΣΔΙΤ» έχει προϋπολογισμό 159.216.000 ευρώ. Ο ανάδοχος του έργου (ΜC- ο επενδυτικός βραχίονας της METLEN Energy & Metals στον τομέα των έργων ΣΔΙΤ & Παραχωρήσεων) αναλαμβάνει για 25 χρόνια την υποχρέωση συντήρησης και φύλαξης αυτών, ώστε να διατηρούνται πάντοτε σε άριστη λειτουργική κατάσταση.

Συνολικά 5.000 μαθητές σε 9 δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας θα έχουν την δυνατότητα να φοιτήσουν σε υπερσύγχρονα κτίρια με βιοκλιματικό σχεδιασμό, στα οποία οι στέγες τους φέρουν φωτοβολταϊκά πάνελ για παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, θερμομόνωση και ηχοαπορροφητικές μεμβράνες στα δάπεδα, ηχοφραγές και προστασία δαχτύλων στις πόρτες, ηχομονωτικά και θερμομονωτικά παράθυρα, αυτοματισμούς στον φωτισμό, στην θέρμανση και τον εξαερισμό και λοιπό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που έχει ακόμα και την δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω του συστήματος BMS.

Σε όλες τις Σχολικές Μονάδες υπάρχουν Αίθουσες Πολλαπλών Χρήσεων (ΑΠΧ), στις οποίες έχει γίνει ειδική μελέτη για την ηχητική, διαθέτουν υπερσύγχρονο προβολείο με κονσόλες ήχου, μικροφωνικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα προβολής τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ποικίλες καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες. Τα εργαστήρια είναι πλήρως εξοπλισμένα με όλες τις απαιτούμενες υποδομές και εξοπλισμό, που θα καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες της εκάστοτε Σχολικής Μονάδας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στις προδιαγραφές για ΑμεΑ, σε ό,τι αφορά την απρόσκοπτη και ασφαλή είσοδο και κίνηση τους σε όλους τους χώρους, παρέχοντας κατάλληλη σήμανση (πληροφοριακές πινακίδες, προσδιορίσιμες διαδρομές μέσω της αφής των υλικών και του φωτισμού).

Νωρίτερα, ο υπουργός Υποδομών και η υπουργός Παιδείας, επισκέφθηκαν το 4ο Γυμνάσιο Χαριλάου όπου πραγματοποιούνται παρεμβάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου”, ενώ το απόγευμα θα εγκαινιάσουν το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων (12θέσιο, μικτού εμβαδού 3.009 τ.μ.), που αποτελεί μία ακόμη από τις 17 σχολικές μονάδες που κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΔΙΤ.

Στις τελετές των εγκαινίων στα δύο σχολεία παρέστησαν, επίσης, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο υφυπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ