Υπουργείο Εξωτερικών και ΣΕΒΕ υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας

Ένα νέο, περισσότερο οργανωμένο πλαίσιο συνεργασίας για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές εγκαινιάζουν το Υπουργείο Εξωτερικών και ο ΣΕΒΕ– Σύνδεσμος Εξαγωγέων, σε θέματα που συνδέονται με την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας σήμερα στα γραφεία του ΣΕΒΕ, στη Θεσσαλονίκη.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, και ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Θέμης Σαρασίδης, σηματοδοτώντας την περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των δύο φορέων, με πιο συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών και πιο στοχευμένο σχεδιασμό κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας

Στο Μνημόνιο, ΥΠΕΞ και ΣΕΒΕ, συμφωνούν στην από κοινού υλοποίηση ενεργειών όπως η ανάληψη πρωτοβουλιών και συνδιοργάνωση δράσεων με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και της πρόσβασής τους στις διεθνείς αγορές, σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. η ανταλλαγή πληροφοριών δημόσιου χαρακτήρα οι οποίες αφορούν: α) στην εξαγωγική δραστηριότητα σε αγορές-στόχους, β) τον συντονισμό και την παρακολούθηση του ετήσιου προγράμματος επιχειρηματικών αποστολών, γ) συμφωνίες μεταξύ δύο ή περισσότερων πλευρών, οι οποίες επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και στη συνεργασία για τη διάχυση της πληροφόρησης σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, όπως πχ μέσω της διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος ΣΕΒΕ με τη διαδικτυακή Πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, κ. Χάρης Θεοχάρης δήλωσε μετά την υπογραφή του μνημονίου ότι «ο ΣΕΒΕ υπήρξε διαχρονικά ένας πόλος γνώσης και δυναμισμού, ένας αξιόπιστος και πρόθυμος σύμμαχος της Ελληνικής Κυβέρνησης στην προσπάθεια στήριξης των εξαγωγών μας. Ωστόσο, με το Μνημόνιο που υπογράψαμε σήμερα, ο δεσμός ανάμεσα στο ΥΠΕΞ και τον ΣΕΒΕ γίνεται πιο ισχυρός και πιο δημιουργικός από ποτέ. Αξιοποιώντας την εμπειρία, αλλά και τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που διαθέτουμε αμφότεροι, το Υπουργείο Εξωτερικών και ο ΣΕΒΕ προχωρούμε μαζί, σε μια κοινή πορεία προς την εκπλήρωση ενός μεγάλου εθνικού οράματος: Της οικονομικής και επιχειρηματικής εξωστρέφειας. Για να ανεβάσουμε μαζί την Ελλάδα της ποιοτικής και καινοτόμου παραγωγικότητας όσο πιο ψηλά γίνεται στις διεθνείς αγορές, όσο πιο ψηλά αξίζει στην πατρίδα μας».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Θέμης Σαρασίδης, δήλωσε: «Για μια επιχείρηση που θέλει να βγει στις διεθνείς αγορές, η σωστή πληροφόρηση, οι κατάλληλες επαφές και η γνώση της κάθε αγοράς μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Αυτό ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε μέσα από τη στενότερη συνεργασία μας με το Υπουργείο Εξωτερικών: να ενώσουμε την εμπειρία και την άμεση επαφή του ΣΕΒΕ με τις εξαγωγικές επιχειρήσεις με το ισχυρό δίκτυο οικονομικής διπλωματίας που διαθέτει η χώρα μας. Τα Γραφεία ΟΕΥ αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο για τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό. Από την πλευρά μας, γνωρίζουμε καλά τις ανάγκες, τις δυνατότητες αλλά και τα εμπόδια που συναντούν οι εξαγωγείς στην πράξη. Η aκόμη πιο συστηματική σύνδεση αυτών των δύο πλευρών μπορεί να μας βοηθήσει να ανοίξουμε περισσότερες πόρτες για τις ελληνικές επιχειρήσεις και να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις ευκαιρίες που υπάρχουν στις διεθνείς αγορές ».