Κύπελλο Ελλάδας: Πότε θα γίνει το Αστέρας Τρίπολης-Άρης – Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Στον απόηχο της απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, η οποία δικαίωσε τον Αστέρα AKTOR και του έδωσε τη θέση του Λεβαδειακού στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, η Ομοσπονδία προχώρησε στον ορισμό των αναμετρήσεων της 2ης αγωνιστικής.

Ανάμεσα στα παιχνίδια που ανακοινώθηκαν βρίσκεται και αυτό του Άρη με τον Αστέρα AKTOR, με τις δύο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στις 17:45, στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Ωστόσο, παρά τον επίσημο ορισμό της αναμέτρησης, η διεξαγωγή της δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί δεδομένη. Ο Λεβαδειακός έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή του να προσφύγει στο CAS, μετά την απόφαση που τον θέτει εκτός League Phase, εξέλιξη που ενδέχεται να προκαλέσει νέα δεδομένα και να επηρεάσει το πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Η ΕΠΟ, πάντως, προχώρησε κανονικά στον αγωνιστικό σχεδιασμό και ανακοίνωσε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής, με τρεις αναμετρήσεις να περιλαμβάνονται στο καλεντάρι.

Αναλυτικά:

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, 21:45: Ολυμπιακός – Βόλος, «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, 17:00: ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης, Παγκρήτιο

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, 17:45: Αστέρας AKTOR – Άρης, «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»

Έτσι, ο Άρης γνωρίζει πλέον ότι, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το επόμενο παιχνίδι του στο Κύπελλο είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στην Τρίπολη, αν και η προσφυγή του Λεβαδειακού στο CAS αφήνει την υπόθεση προσωρινά ανοιχτή.

Η ανακοίνωση:

«Με τη διεξαγωγή 3 αγώνων συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον η δράση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 21:45 Ολυμπιακός – Βόλος (“Γεώργιος Καραϊσκάκης”)

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 17:00 ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης (Παγκρήτιο)

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 17:45 Αστέρας Aktor – ΑΡΗΣ (“Θεόδωρος Κολοκοτρώνης”)»