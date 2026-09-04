Ο Νυφούδης της ΕΛ.Α.Σ. βρήκε το 1% των υπερπλουσίων για να φορολογήσει στην… Παγκόσμια Βάση Δεδομένων

Στην άγνωστη «Παγκόσμια Βάση Δεδομένων» παρέπεμψε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Νίκος Νυφούδης, προκειμένου να εξηγήσει από πού προκύπτουν τα στοιχεία για την περιουσία του 1% των πλουσιότερων Ελλήνων, στους οποίους σχεδιάζεται να επιβληθεί η λεγόμενη «πατριωτική εισφορά».

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Νίκος Νυφούδης υποστήριξε ότι υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι καταγράφουν τον πλούτο και τις ανισότητες και ότι, με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, η περιουσία των πιο πλούσιων Ελλήνων ανέρχεται σε 200 δισ. ευρώ. «Υπάρχουν οργανισμοί που καταγράφουν πλούτο και ανισότητες», είπε, προσθέτοντας ότι η εν λόγω βάση καταγράφει «τον πλούτο των πιο πλούσιων Ελλήνων στα 200 δισ. περιουσία».

Όταν οι δημοσιογράφοι παρατήρησαν ότι δεν γνωρίζουν τη συγκεκριμένη παγκόσμια βάση δεδομένων, ο Νίκος Νυφούδης απάντησε ότι και ο ίδιος «αν και είμαι οικονομολόγος», διαβάζει και ενημερώνεται σχετικά τις τελευταίες ημέρες.

Ακολουθεί ο επίμαχος διάλογος:

Δημοσιογράφος: «Άρα δεν ξέρετε ποιο είναι το εισόδημα και η περιουσία αυτού του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων. Μπορεί να έχετε έσοδα 1 δισ., αλλά μπορεί και 10 εκατομμύρια από αυτό το 1%».

Νυφούδης: «Κοιτάξτε, αν και είμαι οικονομολόγος, αλλά τώρα ενημερώνομαι για αυτά, τώρα διαβάζω. Σύμφωνα λοιπόν με την “Παγκόσμια Βάση Δεδομένων”, η παγκόσμια περιουσία του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων είναι €200 ΔΙΣ. Αυτά θα βρούμε και θα φορολογήσουμε».

Δημοσιογράφος: «Πρώτη φορά ακούω πως υπάρχει μια παγκόσμια βάση δεδομένων για τις περιουσίες μας».

Νυφούδης: «Υπάρχει, υπάρχει, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας αυτά».

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. αναφέρθηκε παράλληλα στην κοστολόγηση του προγράμματος, το οποίο τοποθέτησε στα 7,5 δισ. ευρώ.

«Το πρόγραμμά μας είναι 7,5 δισ. ευρώ, για τα 5,6 δισ. ευρώ υπάρχει δημοσιονομικός χώρος», σημείωσε, προσθέτοντας ότι από την «πατριωτική εισφορά» εκτιμάται πως θα αντληθούν 2 δισ. ευρώ.

Ερωτηθείς, τέλος, εάν η συγκεκριμένη εισφορά σχεδιάζεται ως μόνιμο μέτρο, ανέφερε ότι θα επιβληθεί μία φορά, εφάπαξ.

Δείτε το βίντεο