90ή ΔΕΘ: Πληροφορίες πως ο Μητσοτάκης θα ανακοινώσει αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ

Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει, αύριο στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2027.

Σύμφωνα πάντα με τον ΣΚΑΪ η αύξηση στα 1.000 ευρώ μεικτά υπερβαίνει κατά 50 ευρώ τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για κατώτατο μισθό 950 ευρώ στο τέλος της 4ετίας και συνεπάγεται την αύξηση όλων των επιδομάτων, καθώς και των τριετιών που ακολουθούν του βασικού κατώτατου μισθού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφερθεί από την περασμένη εβδομάδα στην πρόθεσή του να ανεβάσει τον κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ. Φαίνεται πως το οικονομικό επιτελείο βρήκε τον τρόπο, ώστε η αύξηση να μην επηρεάσει αρνητικά τους δημοσιονομικούς κανόνες που είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να ακολουθήσει.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει αύριο το απόγευμα στη ΔΕΘ ένα πλέγμα μέτρων που θα αφορά όλες τις κοινωνικές ομάδες, εστιάζοντας ωστόσο στο στεγαστικό, με ένα νέο πρόγραμμα, το «Σπίτι μου 3», το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης για τους ενδιαφερόμενους.

Με 4ετή ορίζοντα το πακέτο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Με έναν σχεδιασμό που υπερβαίνει τον ετήσιο ορίζοντα της ΔΕΘ και εκτείνεται έως το 2030-2031 αναμένεται να προσέλθει φέτος στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας να αποτυπώσει το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η όγδοη ομιλία του ως πρωθυπουργού θα περιλαμβάνει μια συνεκτική δέσμη παρεμβάσεων με τρία βασικά χαρακτηριστικά: πολυετή προγραμματισμό, σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και μέτρα με ευρεία κοινωνική στόχευση.

Το πρώτο στοιχείο που διαφοροποιεί το φετινό πακέτο είναι ακριβώς ο χρονικός του ορίζοντας. Οι εξαγγελίες δεν αναμένεται να περιοριστούν, όπως παραδοσιακά συμβαίνει, σε παρεμβάσεις που αφορούν μόνο τον επόμενο χρόνο, αλλά θα ενταχθούν σε έναν ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασμό που φτάνει έως το 2030-2031.

Στην πράξη, η φετινή ΔΕΘ αναμένεται να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στις κυβερνητικές περιόδους 2019-2023 και 2023-2027 και στην επόμενη τετραετία, δίνοντας στις εξαγγελίες χαρακτήρα που υπερβαίνει τον άμεσο πολιτικό και οικονομικό κύκλο.

Μέτρα με ημερομηνία εφαρμογής

Το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό αφορά τον βαθμό προετοιμασίας και κοστολόγησης των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθούν το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κυβερνητικό πακέτο θα συνοδεύεται από συγκεκριμένο και δημόσιο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, σε αντιδιαστολή με προτάσεις και εξαγγελίες που διατυπώνονται από τα υπόλοιπα κόμματα χωρίς αντίστοιχη χρονική εξειδίκευση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει δημόσια, μήνα προς μήνα, πότε θα τίθεται σε ισχύ κάθε παρέμβαση, με αφετηρία τον Νοέμβριο του 2026. Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση επιδιώκει να δώσει σαφή εικόνα όχι μόνο για το τι θα εφαρμοστεί, αλλά και για το πότε θα αρχίσουν οι πολίτες να βλέπουν το αποτέλεσμα των μέτρων.

Μέτρα με ευρύ κοινωνικό αποτύπωμα

Ο τρίτος άξονας αφορά το εύρος των αποδεκτών των νέων παρεμβάσεων. Η δέσμη μέτρων αναμένεται να καλύπτει εργαζόμενους και συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες.

Τα μέτρα θα έρθουν παράλληλα να «κουμπώσουν» με την εφαρμογή της φετινής φορολογικής μεταρρύθμισης, ώστε ο συνδυασμός των δύο να ενισχύσει το καθαρό όφελος για τον πολίτη και να αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα.

Στόχος είναι οι παρεμβάσεις να μην λειτουργήσουν αποσπασματικά, αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου πλέγματος οικονομικής πολιτικής, το οποίο θα συνδέει τη φορολογική ελάφρυνση με τη στήριξη του εισοδήματος και την αντιμετώπιση των πιέσεων από την ακρίβεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η φετινή ΔΕΘ αναμένεται να βάλει ακόμη πιο έντονα στο επίκεντρο την κοινωνία και την καθημερινότητα των νοικοκυριών.

Η κυβερνητική στόχευση είναι οι θετικές επιδόσεις στα δημόσια οικονομικά να αρχίσουν να μεταφράζονται με πιο γρήγορους ρυθμούς σε απτό όφελος για το μέσο πορτοφόλι, μέσα από παρεμβάσεις που θα ενισχύουν το εισόδημα και ταυτόχρονα θα λειτουργούν ως ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια.

Με άλλα λόγια, το οικονομικό αφήγημα της φετινής ΔΕΘ αναμένεται να στηριχθεί στη σύνδεση της δημοσιονομικής προόδου με την καθημερινότητα του πολίτη, με στόχο η βελτίωση των μεγεθών της οικονομίας να γίνεται περισσότερο αισθητή στο επίπεδο του νοικοκυριού.

«Ορίζοντας»: Η λέξη που θα δώσει το στίγμα

Αυτή η λογική εξηγεί και τη βασική λέξη που, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να επανέρχεται συχνά στην ομιλία του πρωθυπουργού: «ορίζοντας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη έννοια για να υπογραμμίσει ότι ο σχεδιασμός δεν εξαντλείται στις άμεσες εξαγγελίες ή στον επόμενο προϋπολογισμό, αλλά εκτείνεται σε βάθος χρόνου και συνδέεται με την επόμενη κυβερνητική περίοδο.

Η φετινή ΔΕΘ, επομένως, αναμένεται να επιχειρήσει να συνδυάσει δύο επίπεδα: από τη μία, άμεσες παρεμβάσεις με συγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής και κοινωνικό αντίκρισμα και, από την άλλη, έναν πιο μακροπρόθεσμο οικονομικό σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030-2031.

