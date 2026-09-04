Δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης των Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων από τον ΕΟΔΥ
Με αφορμή την 4η Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας (WSHD) και καθώς η πρόσβαση σε δωρεάν, ανώνυμες και έγκυρες υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας αποτελεί θεμέλιο για την πρόληψη και τη δημόσια υγεία, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) υπενθυμίζει στο κοινό τη λειτουργία ενός δικτύου από εξειδικευμένα Γραφεία Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία.
Στόχος των Γραφείων είναι η πρόληψη των Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ) και η ενεργός προαγωγή της σεξουαλικής υγείας του πληθυσμού.
Στις εν λόγω δομές πρόληψης του ΕΟΔΥ παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατόπιν ραντεβού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση:
Προληπτικός Έλεγχος: Ανώνυμος και εμπιστευτικός έλεγχος με rapid test για HIV/AIDS, Ηπατίτιδα Β & C, Χλαμύδια, Σύφιλη και Γονόρροια.
Εμβολιαστική Κάλυψη: Συνταγογράφηση και πραγματοποίηση εμβολιασμών έναντι των ιών Ηπατίτιδας Α, Β και του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV).
Προληπτική φαρμακευτική αγωγή (PrEP): Συνταγογράφηση προφυλακτικής αγωγής πριν από την έκθεση στον HIV (Pre-Exposure Prophylaxis).
Συμβουλευτική & Ψυχολογική Υποστήριξη: Εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη, ιατρική καθοδήγηση για θέματα αντισύλληψης και ενημέρωση για τους τρόπους μετάδοσης και προφύλαξης από τα ΣΜΝ.
Μείωση Κινδύνου: Ενδυνάμωση/Εκπαίδευση για την τροποποίηση συμπεριφορών υψηλού κινδύνου με στόχο την μείωση πιθανών μολύνσεων
Διασύνδεση: με την ιατρική φροντίδα & παραπομπή σε υπηρεσίες υγείας
Ευαισθητοποίηση του κοινού: για την αντιμετώπιση του στίγματος και την αξία των υγιών σχέσεων
Δωρεάν διανομή: προφυλακτικών και έντυπου ενημερωτικού υλικού
Γραφεία Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία ανά την Ελλάδα:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με τις παρακάτω κατά τόπους δομές για τον προγραμματισμό ραντεβού:
Αθήνα (Κέντρο): Πολυκλινική Αθηνών (Πειραιώς 3, Ομόνοια)
210 8817472, 210 8813615 | sexualhealth@eody.gov.gr
Αθήνα (Ιλίσια): Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» (Ίωνος Δραγούμη 5)
210 7265158, 210 7239945 | sexualhealth.syggros@eody.gov.gr
Πειραιάς: Κέντρο Υγείας Πειραιά (Καραολή & Δημητρίου 39)
210 4115672 | sexualhealthpeiraia@eody.gov.gr
Θεσσαλονίκη: Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων (Δελφών 124)
2313 308878, 2310 243363 | sexualhealth.thess@eody.gov.gr
Βόλος: Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» (Πολυμέρη 134)
2421 352136 | sexualhealth.volos@eody.gov.gr
Αλεξανδρούπολη: ΠΕΔΥ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Ανδρονίκου 36)
25510 25748 | sexualhealth.alex@eody.gov.gr
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