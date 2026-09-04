Δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης των Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων από τον ΕΟΔΥ

Με αφορμή την 4η Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας (WSHD) και καθώς η πρόσβαση σε δωρεάν, ανώνυμες και έγκυρες υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας αποτελεί θεμέλιο για την πρόληψη και τη δημόσια υγεία, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) υπενθυμίζει στο κοινό τη λειτουργία ενός δικτύου από εξειδικευμένα Γραφεία Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία.

Στόχος των Γραφείων είναι η πρόληψη των Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ) και η ενεργός προαγωγή της σεξουαλικής υγείας του πληθυσμού.

Στις εν λόγω δομές πρόληψης του ΕΟΔΥ παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατόπιν ραντεβού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση:

Προληπτικός Έλεγχος: Ανώνυμος και εμπιστευτικός έλεγχος με rapid test για HIV/AIDS, Ηπατίτιδα Β & C, Χλαμύδια, Σύφιλη και Γονόρροια.

Εμβολιαστική Κάλυψη: Συνταγογράφηση και πραγματοποίηση εμβολιασμών έναντι των ιών Ηπατίτιδας Α, Β και του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV).

Προληπτική φαρμακευτική αγωγή (PrEP): Συνταγογράφηση προφυλακτικής αγωγής πριν από την έκθεση στον HIV (Pre-Exposure Prophylaxis).

Συμβουλευτική & Ψυχολογική Υποστήριξη: Εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη, ιατρική καθοδήγηση για θέματα αντισύλληψης και ενημέρωση για τους τρόπους μετάδοσης και προφύλαξης από τα ΣΜΝ.

Μείωση Κινδύνου: Ενδυνάμωση/Εκπαίδευση για την τροποποίηση συμπεριφορών υψηλού κινδύνου με στόχο την μείωση πιθανών μολύνσεων

Διασύνδεση: με την ιατρική φροντίδα & παραπομπή σε υπηρεσίες υγείας

Ευαισθητοποίηση του κοινού: για την αντιμετώπιση του στίγματος και την αξία των υγιών σχέσεων

Δωρεάν διανομή: προφυλακτικών και έντυπου ενημερωτικού υλικού

Γραφεία Συμβουλευτικής & Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία ανά την Ελλάδα:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με τις παρακάτω κατά τόπους δομές για τον προγραμματισμό ραντεβού:

Αθήνα (Κέντρο): Πολυκλινική Αθηνών (Πειραιώς 3, Ομόνοια)

210 8817472, 210 8813615 | sexualhealth@eody.gov.gr

Αθήνα (Ιλίσια): Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» (Ίωνος Δραγούμη 5)

210 7265158, 210 7239945 | sexualhealth.syggros@eody.gov.gr

Πειραιάς: Κέντρο Υγείας Πειραιά (Καραολή & Δημητρίου 39)

210 4115672 | sexualhealthpeiraia@eody.gov.gr

Θεσσαλονίκη: Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων (Δελφών 124)

2313 308878, 2310 243363 | sexualhealth.thess@eody.gov.gr

Βόλος: Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» (Πολυμέρη 134)

2421 352136 | sexualhealth.volos@eody.gov.gr

Αλεξανδρούπολη: ΠΕΔΥ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Ανδρονίκου 36)

25510 25748 | sexualhealth.alex@eody.gov.gr