Eurojackpot: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 23 εκατ. ευρώ
THESTIVAL TEAM
Το ποσό των 23 εκατ. ευρώ κλήρωσε το Eurojackpot και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 5, 14, 31, 33 και 43.
Τζόκερ οι αριθμοί 3 και 4.
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