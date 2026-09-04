“Πράσινο φως” με την έγκριση της ΚΥΑ για τα σχολικά δρομολόγια στον νομό Θεσσαλονίκης

Εγκρίθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση που ήδη δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η πρόταση που υπέβαλε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, στην πρόσφατη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυρ. Μητσοτάκη με τους παραγωγικούς φορείς, προκειμένου να μην «τιναχτούν στον αέρα», τα σχολικά δρομολόγια στο νομό Θεσσαλονίκης.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση γίνονται ρυθμίσεις στον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης του οχήματος και τον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης του οδηγού για την εκτέλεση του σχολικού δρομολογίου ειδικά για την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και για το σχολικό έτος 2026-2027, διαμορφώνοντας πρόσθετες αυξήσεις στην τελική ελάχιστη αποζημίωση των λεωφορειούχων.

Πρόκειται για τη δεύτερη τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη μεταφορά των μαθητών, κατόπιν των συνεχών επαφών και των πιέσεων του κ. Γιουτίκα προς τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε να μην αποκλειστεί κανένας μαθητής στη Θεσσαλονίκη από το κατοχυρωμένο δικαίωμα να μεταφέρεται με ασφάλεια, εύκολα και γρήγορα στο σχολείο του.

Στις αρχές Αυγούστου, είχε εγκριθεί η πρώτη αναπροσαρμογή στον τρόπο υπολογισμού του κόστους των δρομολογίων, που είχε ζητήσει ο Αντιπεριφερειάρχης σε μια προσπάθεια να καμφθεί η συστηματική άρνηση των λεωφορειούχων να προσέλθουν στους επανειλημμένους διαγωνισμούς για τα σχολικά δρομολόγια που έχει προκηρύξει έως τώρα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Υπενθυμίζεται ότι στον τελευταίο διαγωνισμό – που ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες μέρες- , προσήλθε μόνο το ΚΤΕΛ. Το 90% των σχολικών δρομολογίων (περισσότερα από 400 δρομολόγια) παραμένουν στα αδιάθετα.

«Πετύχαμε να έχουμε μια νέα και ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειες τους. Το Υπουργείο Εσωτερικών και τα συναρμόδια Υπουργεία με κοινωνική ευαισθησία και κατανόηση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη, έδωσαν λύση διεξόδου. Οφείλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Υπουργό Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιο για τη σταθερή προσήλωση του στην εξεύρεση λύσης, καθώς και τους Δημάρχους της Θεσσαλονίκης που στήριξαν από την πρώτη στιγμή τις πρωτοβουλίες που ανέλαβα.

Είμαστε μία ανάσα πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς και έχουν καταρριφθεί πλέον όλες οι δικαιολογίες για τη μη εκτέλεση των σχολικών δρομολογίων.

Τη Δευτέρα θα έχω συνάντηση τους λεωφορειούχους για να τους ενημερώσω για τις νέες αυξήσεις και θα τους καλέσω στις διαδικασίες που θα εκκινήσει άμεσα η Περιφέρεια, να μην αφήσουν κανένα σχολικό δρομολόγιο να χαρακτηριστεί άγονο.

Παρόλο που η αρμοδιότητα της Περιφέρειας περιορίζεται στη διενέργεια των διαγωνισμών, κάναμε τα πάντα από την Άνοιξη μέχρι σήμερα για να μην οδηγηθούμε σε αδιέξοδο. Έχουμε εξαντλήσει όλα τα μέσα και όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες. Η μόνη δυνατή

εξέλιξη από εδώ και πέρα είναι η απρόσκοπτη μεταφορά των 1. 300 μαθητών ΑΜΕΑ και συνολικά 16.500 μαθητών όλων των βαθμίδων στο νομό από και προς τα σχολεία τους», επισημαίνει ο κ. Γιουτίκας.