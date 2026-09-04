Μητσοτάκης: Το μεγαλύτερο αθλητικό έργο στην ελληνική επικράτεια, σηματοδοτεί το έμπρακτο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τη δυτική Θεσσαλονίκη

Το έμπρακτο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τη δυτική Θεσσαλονίκη σηματοδοτούν τα έργα που κατασκευάζονται στην περιοχή για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, όπου παρέστη στην τελετή θεμελίωσης του νέου Βιοκλιματικού Κολυμβητικού Κέντρου του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης και στην τελετή εγκαινίων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων, που κατασκευάστηκε μέσω ΣΔΙΤ.

«Σήμερα είναι μία σπουδαία ημέρα και αισθάνομαι ότι δικαιώνεται στο πρόσωπο του δημάρχου και στο πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου ένας αγώνας που ξεκίνησε εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια για την αξιοποίηση του χώρου και την κατασκευή ενός υπερσύγχρονου κολυμβητηρίου που θα καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής της δυτικής Θεσσαλονίκης», είπε ο κ. Μητσοτάκης, φθάνοντας στον χώρο του πρώην στρατοπέδου «Μέγας Αλέξανδρος», επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου τον υποδέχθηκαν ο δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου και ο μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβας, καθώς και μέλη της κυβέρνησης και πολίτες.

«Το έργο που έχει ήδη έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται και θα ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων πέρασε στην κυριολεξία -όπως και πολλά άλλα- από σαράντα κύματα, καταφέραμε όμως και το ξεκολλήσαμε» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας πως το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. «Είναι το μεγαλύτερο νέο αθλητικό έργο το οποίο κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή στην ελληνική επικράτεια και αυτό σηματοδοτεί το έμπρακτο ενδιαφέρον αυτής της κυβέρνησης για τη δυτική Θεσσαλονίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι το νέο κολυμβητήριο θα αλλάξει τη ζωή των κατοίκων της δυτικής Θεσσαλονίκης. «Νομίζω θα είναι το πιο ωραίο κολυμβητήριο στη χώρα και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον δήμαρχο, ο οποίος κίνησε γη και ουρανό για να μπορέσει να γίνει αυτό το έργο, και στο υπουργείο που αξιοποίησε μεγάλο χώρο από το ΠΔΕ του, το χρηματοδοτικό εργαλείο, για να μπορέσει να προτεραιοποιήσει τη δυτική Θεσσαλονίκη. Διότι, άλλο είναι να μιλάμε -έχουμε χορτάσει στη Θεσσαλονίκη στο παρελθόν από λόγια και από μουσαμάδες- και άλλο να κάνουμε έργα και να βάζουμε και το δημόσιο χρήμα εκεί που πραγματικά πρέπει να μπει, προτεραιοποιώντας στην πράξη τη δυτική Θεσσαλονίκη», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Υπενθύμισε, δε, ότι έχει επισκεφθεί τη δυτική Θεσσαλονίκη πάμπολλες φορές, επισημαίνοντας ότι «πια μπορούμε να μιλάμε με έργα και όχι με λόγια, αποδεικνύοντας ότι πρώτα και πάνω από όλα νοιαζόμαστε για την ποιότητα ζωής, για τη δυνατότητα των νέων παιδιών να μπορούν να αθλούνται σε χώρους, οι οποίοι θα πληρούν τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές και προφανώς , δεν σταματάμε εδώ».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο μετρό, υπογραμμίζοντας ότι «θα έλθει στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη» και σημειώνοντας πως τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή, η προσοχή της κυβέρνησης στρέφεται στα δυτικά.

Εγκαίνια του νέου κτιρίου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός παρέστη στα εγκαίνια του νέου κτιρίου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και την υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

«Χαίρομαι που επισκέπτομαι και πάλι σήμερα έτοιμο αυτό το ολοκαίνουργιο σχολείο, το 5ο Δημοτικό 12θέσιο σχολείο στους Αμπελόκηπους, που θα υποδεχθεί 200 μαθητές σε λίγες μέρες από τώρα», είπε ο πρωθυπουργός, ο οποίος είχε επισκεφθεί και προ μηνών το σχολείο, όταν οι κατασκευαστικές εργασίες ήταν σε εξέλιξη. «Είναι ένα μόνο από τα 17 σχολεία που κατασκευάστηκαν στην Κεντρική Μακεδονία- τα 16 στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, σχολεία υποδειγματικά, βιοκλιματικά, προσβάσιμα, ευχάριστα, φιλικά, όμορφα, με τους χώρους άθλησης, όπως πρέπει να είναι ένα σύγχρονο σχολείο», είπε ο κ. Μητσοτάκης, συγχαίροντας το υπουργείο και τις Κτιριακές Υποδομές, που έφεραν εις πέρας «αυτό το απαιτητικό έργο» και ευχαριστώντας την ανάδοχο εταιρία ΜΕΤΚΑ για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων του έργου.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε «πόσο σημαντικό είναι το σχήμα της Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα, που ο τεχνικός όρος μπορεί να μη λέει πολλά, όμως επειδή πληρώνουμε το έργο σε βάθος χρόνου εξασφαλίζουμε με αυτόν τον τρόπο και τη συντήρηση, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα, να κατασκευάζουμε καινούριες υποδομές και σε 5-10 χρόνια αυτές να φθίνουν».

«Για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή, η μεγαλύτερη χαρά θα είναι τα χαμόγελα των παιδιών στον αγιασμό όταν θα έλθουν σε αυτό το σχολείο», κατέληξε ο πρωθυπουργός, ο οποίος στη συνέχεια ξεναγήθηκε στους χώρους της σχολικής μονάδας, ενώ ανταποκρίθηκε και στο κάλεσμα μικρών παιδιών να βγάλουν φωτογραφίες και να συνομιλήσουν μαζί του.

Σημειώνεται ότι το κολυμβητήριο κατασκευάζεται σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 16.100m2, το οποίο δημιουργείται µε χαρακτηρισμό ως «χώρου εγκαταστάσεων κλειστού κολυµβητηρίου – πλατεία – ανοικτά γήπεδα µπάσκετ, βόλεϊ, χάντµπολ, τένις», σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο (ΦΕΚ 80 – ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ -28 Φεβρουαρίου 2008 – Αριθμ. απόφασης 6691 τoυ Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τίτλο «΄Εγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων (Ν. Θεσσαλονίκης), τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ιδίου Δήμου σε συνεχόμενη περιοχή και καθορισμός όρων δόμησης»

Το κολυμβητήριο θα εξυπηρετεί, σύµφωνα µε το κτιριολογικό πρόγραµµα, τα τέσσερα αθλήµατα του υγρού στίβου και συγκροτείται από κλειστούς και ανοικτούς χώρους κολύµβησης. Ειδικότερα, θα συγκροτείται:

Κλειστή πισίνα ολυµπιακών διαστάσεων (25,00m x 50,00m) βάθους από 5m έως 2m (µέσο βάθος 3,9m) και έντεκα (11) βατήρων ύψους από 0,8μ. έως 10μ. , µε κερκίδες για 1.276 θεατές,

κλειστή πισίνα εκµάθησης για παιδιά (10,00m x 12,50m) βάθους από 0,3m έως 1m (µέσο βάθος 0,7m) και χωρίς βατήρες και

ανοιχτή πισίνα (25,00m x 33,00m) βάθους από 3m έως 2,5m (µέσο βάθος 2,8m) και χωρίς βατήρες , µε κερκίδες για 480 θεατές.

Η εγκατάσταση θα περιλαµβάνει όλους τους απαιτούµενους χώρους για την εξυπηρέτηση των αθλούµενων, των θεατών και των δηµοσιογράφων. Σε όλους τους χώρους προβλέπεται η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης από ΑΜΕΑ. Το κόστος κατασκευής ανέρχεται σε 32.000.000 ευρώ μέσω ΠΔΕ. Το νέο διδακτήριο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων (πρώην 9ο) αναγέρθηκε στη συμβολή των οδών Φιλιππουπόλεως 98 και Τζων Κένεντυ στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Το έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα ανέγερσης δεκαεπτά νέων σχολικών συγκροτημάτων στον Νομό Θεσσαλονίκης, με στόχο την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και τη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών χώρων εκπαίδευσης.