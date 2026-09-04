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Φωτιά σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη – Στη μάχη τρία εναέρια μέσα, μήνυμα από το 112

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Φωτιά σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα στην περιοχή της Άνω Περαίας Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, στις 17:45 η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε με 25 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου, 2 ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Επίσης ο δήμος Θερμαϊκού συνδράμει με υδροφόρες. Πλησίοντης πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Μάλιστα πριν λίγη ώρα ήχησε και το 112 που καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Θεσσαλονίκη Φωτιά

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