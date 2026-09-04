Φωτιά σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη – Στη μάχη τρία εναέρια μέσα, μήνυμα από το 112
Φωτιά σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα στην περιοχή της Άνω Περαίας Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, στις 17:45 η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε με 25 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου, 2 ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην άνω περαια Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 1 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026
Επίσης ο δήμος Θερμαϊκού συνδράμει με υδροφόρες. Πλησίοντης πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.
Μάλιστα πριν λίγη ώρα ήχησε και το 112 που καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) September 4, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Άνω_Περαία της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice