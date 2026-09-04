Φωτιά σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη – Στη μάχη τρία εναέρια μέσα, μήνυμα από το 112

Φωτιά σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα στην περιοχή της Άνω Περαίας Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, στις 17:45 η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε με 25 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου, 2 ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην άνω περαια Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 1 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. September 4, 2026

Επίσης ο δήμος Θερμαϊκού συνδράμει με υδροφόρες. Πλησίοντης πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Μάλιστα πριν λίγη ώρα ήχησε και το 112 που καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.