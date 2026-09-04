Τεντόγλου, Diamond League: Τα χρήματα που εξασφάλισε μετά τη 2η θέση στον τελικό της διοργάνωσης

Ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν για μια ακόμη φορά τρομερός στον τελικό του μήκους στο Diamond League στις Βρυξέλλες, όμως έχασε την πρωτιά στο τέλος του αγώνα.

Ο κυρυφαίος Έλληνας αθλητής ήταν σχεδόν όλο τον αγώνα πρώτος με 8.40μ., ωστόσο είδε τον Τζαμαϊκάνο Γκέιλ να πετάει στα 8.46μ. με την τελευταία του προσπάθεια και να του κλέβει έτσι τη νίκη.

Ο Τεντόγλου έτσι κέρδισε το ποσό των 12.000 δολαρίων (περίπου 10.300 ευρώ), που δίνεται στη 2η θέση του μήκους στο Diamond League.



Θυμίζουμε ότι ο Τεντόγλου είχε κατακτήσει τη διοργάνωση το 2022, ενώ σε λίγες ημέρες θα δώσει το παρών στη νεοσύστατη διοργάνωση του στίβου, το Ultimate Championship που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη (11-13/09).

Πηγή: sport24.gr