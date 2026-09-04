Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Περαία Θεσσαλονίκης

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή της Άνω Περαίας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η φωτιά έκαιγε κοντά σε σπίτια, ενώ κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα, δύο ελικόπτερα, ένα αεροσκάφος και υδροφόρες του δήμου Θερμαϊκού.

Νωρίτερα είχε ηχήσει και το 112 για τους κατοίκους της περιοχής.