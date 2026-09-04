Πλ. Ελευθερίας: Στη Θεσσαλονίκη αύριο η Ζ. Κωνσταντοπούλου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη αύριο ενόψει της ΔΕΘ «συμμετέχοντας και στηρίζοντας, όπως κάθε χρόνο, το μεγάλο Συλλαλητήριο των εργαζομένων, των κινημάτων, των κοινωνικών ομάδων και των πολιτών, πάντα στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών διεκδικήσεων».

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του κόμματος «η Συνέντευξη Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας στη ΔΕΘ θα δοθεί την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12:00, στην Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης».

Σε ανακοίνωση της Πλεύσης Ελευθερίας σημειώνεται ότι «στην τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπόσχεται δυναμική και αποφασιστική παρουσία, που θα λύσει κάθε απορία και κάθε δίλημμα».