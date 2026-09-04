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Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

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Στον νομό Θεσσαλονίκης σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη Καιρός

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