ΑΕΚ-Άρης: “Κιτρινόμαυρη”… μονομαχία σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφεια – Κανάλι και ώρα μετάδοσης του αγώνα

Η ώρα για το πρώτο ντέρμπι στη φετινή Stoiximan Superleague έφτασε, καθώς απόψε (05/09) η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς περιμένει στην Allwyn Arena εκείνο του Μιχάλη Γρηγορίου και θέλει πάσει θυσία τη νίκη, μετά το ισόπαλο 1-1 με την Κηφισιά την περασμένη αγωνιστική, ενώ οι «κίτρινοι» θα ψάξουν το 3/3 στο πρωτάθλημα.

Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για τις 21:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sport 8.