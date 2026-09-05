Μάνδρα: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 31χρονος δράστης της επίθεσης στο Αστυνομικό Τμήμα

Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύεται ο 31χρονος που τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά την επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας.

Ο άνδρας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και βγήκε από το χειρουργείο αργά το βράδυ της Παρασκευής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε τέτοια ώστε να παραμείνει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Εισέβαλε στο Αστυνομικό Τμήμα με μαχαίρι

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή της Μάνδρας, όταν ο 31χρονος φέρεται να εισήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα κρατώντας μαχαίρι και αφού τραυμάτισε αστυνομικό, δέχθηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Ο 31χρονος που σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα κινήθηκε προς την αξιωματικό υπηρεσίας, την απείλησε με μαχαίρι και στη συνέχεια ο σκοπός και κάποιοι άλλοι αστυνομικοί του τμήματος προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν.

Στη συνέχεια κινήθηκε προς το Τμήμα Ασφαλείας που βρισκόταν στον 1ο όροφο του κτηρίου, όπου υπήρχε ο αξιωματικός υπηρεσίας και άλλοι αστυνομικοί της Ασφάλειας, οι οποίοι και τον εγκλώβισαν σε ένα δωμάτιο.

Ο 31χρονος παρά τις επανειλημμένες και σαφείς εντολές των αστυνομικών να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους δεν ανταποκρίθηκε και κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους.

Έσπασε την πόρτα του δωματίου και πέταξε σύμφωνα με πληροφορίες μία γλάστρα, με αποτέλεσμα τα θραύσματα από το τζάμι που έσπασε να τραυματίσουν έναν αστυνομικό.

Μάλιστα, συνέχισε να κρατάει το μαχαίρι και να κινείται απειλητικά προς τους αστυνομικούς και τότε ένας από αυτούς έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο, τον πυροβόλησε μία φορά στην κοιλιακή χώρα και τον τραυμάτισε.