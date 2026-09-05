Θεσσαλοίκη: Έφτασε στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Δείτε φωτο και βίντεο

Έφτασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπου τον υποδέχτηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας αλλά και η διοίκηση της ΔΕΘ.

Αυτήν την ώρα μάλιστα τελείται ο αγιασμός από τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο παρουσία του πρωθυπουργού, του δήμαρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη αλλά και του προέδρου της ΔΕΘ – Helexpo, Χρήστου Τσεντεμεΐδη.

Να σημειωθεί πως μετά τα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τη διοίκηση της Έκθεσης. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη βόλτα του πρωθυπουργού στα περίπτερα της ΔΕΘ.

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