Λέσβος: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μέσα – Επιχειρούν οχτώ εναέρια
Intime
THESTIVAL TEAM
Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μέσα στη Λέσβο.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 05 Σεπτέμβριου, περίπου στις 09:30.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Τέλος, για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.