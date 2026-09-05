Λέσβος: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μέσα – Επιχειρούν οχτώ εναέρια

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μέσα στη Λέσβο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 05 Σεπτέμβριου, περίπου στις 09:30.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Τέλος, για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.