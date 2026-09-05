Κυψέλη: “Αρνούνται ότι σκότωσαν το βρέφος, άλλο κακός γονιός και άλλο δολοφόνος” υποστηρίζει ο συνήγορος των γονέων

Τη θέση ότι οι εντολείς του αρνούνται κατηγορηματικά ότι ευθύνονται για τον θάνατο του βρέφους διατύπωσε ο συνήγορος των γονέων στην υπόθεση της Κυψέλης, Χρήστος Ψαρράς, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Μιλώντας για την υπόθεση, ο δικηγόρος υποστήριξε ότι οι γονείς παραδέχονται πως δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στα γονικά τους καθήκοντα, απορρίπτουν όμως κατηγορηματικά την κατηγορία της δολοφονίας.

«Είναι διαφορετικό να είσαι κακός πατέρας ή κακή μητέρα και άλλο να είσαι δολοφόνος ενός βρέφους», ανέφερε.

Όπως είπε, οι εντολείς του υποστηρίζουν ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια και ότι προσπάθησαν να το επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την υπεράσπιση, δεν αποχωρίστηκαν από τη σορό του.

Ο κ. Ψαρράς αναφέρθηκε και στην πραγματογνωμοσύνη που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, σημειώνοντας ότι τα ευρήματά της οδηγούν σε συγκεκριμένο συμπέρασμα, το οποίο οι γονείς αμφισβητούν. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, επιθυμούν τον διορισμό τεχνικού συμβούλου προκειμένου να σχολιάσει τα ευρήματα.

Παράλληλα, ο συνήγορος έθεσε ζήτημα σχετικά με την ψυχική κατάσταση των δύο γονέων, επισημαίνοντας ότι πρέπει να εξεταστούν από ψυχίατρο και ψυχολόγο. Όπως ανέφερε, υπάρχουν και άλλα προβλήματα υγείας που ενδεχομένως επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την προσαρμογή τους στο κοινωνικό περιβάλλον.

Η δικαστική απόφαση για τα παιδιά

Ο δικηγόρος επιβεβαίωσε επίσης ότι στο παρελθόν είχε υπάρξει δικαστική απόφαση που επέπληττε τους γονείς για τον τρόπο με τον οποίο ασκούσαν τα καθήκοντά τους.

Όπως είπε, προβλεπόταν ότι μετά την πάροδο ενός έτους θα επανέρχονταν ενώπιον δικαστή, προκειμένου να εξεταστεί η πορεία εφαρμογής της απόφασης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, τα νέα περιστατικά σημειώθηκαν πριν υπάρξει χρόνος για να διαπιστωθεί εάν υπήρξε συμμόρφωση.

Τα παιδιά της οικογένειας, σύμφωνα με τον συνήγορο, βρίσκονται πλέον «σε ασφαλή χώρο υπό την προστασία του κράτους».

«Υπήρξε διαρροή των αποτελεσμάτων DNA»

Ο κ. Ψαρράς έθεσε, τέλος, και ζήτημα διαρροής των αποτελεσμάτων των εξετάσεων DNA, εκφράζοντας την απορία του για το πώς προσωπικά δεδομένα που αφορούν εξετάσεις σε δημόσιο νοσοκομείο κατέληξαν να δημοσιοποιηθούν.

«Θα πρέπει να υπάρχουν και υπόλογοι σε σχέση με αυτό», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι, πέρα από την ευθύνη των γονέων, θα πρέπει να εξεταστεί και η ανταπόκριση των κρατικών υπηρεσιών στις καταγγελίες που είχαν προηγηθεί.

Ο συνήγορος υποστήριξε ότι η υπόθεση εγείρει ερωτήματα όχι μόνο για τις ευθύνες των γονέων, αλλά και για το κατά πόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν παρέμβει έγκαιρα, καθώς, όπως επισημάνθηκε στη συζήτηση, τα παιδιά είχαν στο παρελθόν μεταφερθεί στο Παίδων και είχαν υπάρξει αναφορές για προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον.