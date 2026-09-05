Πύραυλος έπληξε ιρανικό πετρελαιοφόρο κοντά στη στρατηγικής σημασίας νήσο Χαργκ

Ένα ιρανικό πετρελαιοφόρο κοντά στη νήσο Χαργκ χτυπήθηκε από πύραυλο, σύμφωνα με το Ιρανικό Δίκτυο Φοιτητικών Ειδήσεων που επικαλείται το Αljazeera.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Σημειώνεται πως στο παρελθόν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διατυπώσει απειλές για την κατάληψη της περιοχής, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της νήσου Χαργκ, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς κόμβους του Ιράν και κρίσιμο σημείο για τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας.

Μάλιστα λίγες ημέρες νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δημοσιεύσει βίντεο δημιουργημένο με AI, το οποίο παρουσίαζε εικόνες υποτιθέμενου βομβαρδισμού του νησιού Χαργκ.