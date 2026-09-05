MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Πύραυλος έπληξε ιρανικό πετρελαιοφόρο κοντά στη στρατηγικής σημασίας νήσο Χαργκ

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένα ιρανικό πετρελαιοφόρο κοντά στη νήσο Χαργκ χτυπήθηκε από πύραυλο, σύμφωνα με το Ιρανικό Δίκτυο Φοιτητικών Ειδήσεων που επικαλείται το Αljazeera.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Σημειώνεται πως στο παρελθόν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διατυπώσει απειλές για την κατάληψη της περιοχής, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της νήσου Χαργκ, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς κόμβους του Ιράν και κρίσιμο σημείο για τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας.

Μάλιστα λίγες ημέρες νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δημοσιεύσει βίντεο δημιουργημένο με AI, το οποίο παρουσίαζε εικόνες υποτιθέμενου βομβαρδισμού του νησιού Χαργκ.

Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 λεπτά πριν

Μίλτος Τεντόγλου: Το χρηματικό έπαθλο για τη δεύτερη θέση στο Diamond League

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Συνελήφθη 38χρονη για την πυρκαγιά στη Σαρωνίδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

ΔΕΘ: Το πακέτο Μητσοτάκη με “ημερολόγιο” τετραετίας – Τα μέτρα “έκπληξη” για Δημόσιο, αγρότες και οικογένειες

ΚΑΙΡΟΣ 6 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Κυψέλη: “Αρνούνται ότι σκότωσαν το βρέφος, άλλο κακός γονιός και άλλο δολοφόνος” υποστηρίζει ο συνήγορος των γονέων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Ηγουμενίτσα: Βίντεο ντοκουμέντα με τη στιγμή της παράσυρσης της 24χρονης από τον σύντροφό της – Στη φυλακή ο 29χρονος