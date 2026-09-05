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Ο Εμμανουήλ Καραλής κοιμήθηκε αγκαλιά με το “διαμάντι” του από το Diamond League – Δείτε εικόνες

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Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία, καθώς -με κορυφαίο άλμα στα 6,12μ- κατέκτησε το πρώτο «διαμάντι» της καριέρας του στον τελικό του επί κοντώ του Diamond League, στο Memorial Van Damme.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έγινε, έτσι, ο δεύτερος αθλητής από τη χώρα μας που κατακτά τον συγκεκριμένο τίτλο, μετά τον Μίλτο Τεντόγλου το 2022.

Όπως ήταν αναμενόμενο -και έχουμε δει και σε άλλες ανάλογες επιτυχίες αθλητών- ο Εμμανουήλ Καραλής δεν μπόρεσε να αποχωριστεί το τρόπαιο που κατέκτησε και κοιμήθηκε με το «διαμάντι» του αγκαλιά.

Σε φωτογραφίες που ανέβασε φαίνεται πανευτυχής και ξαπλωμένος στο κρεβάτι ξενοδοχείου των Βρυξελλών. «Thank you & Goodnigh» αναφέρει μάλιστα η λεζάντα που χρησιμοποίησε.

Υπενθυμίζεται ότι ο τελικός του επί κοντώ πραγματοποιήθηκε χωρίς τον Αρμάντ Ντουπλάντις, ο οποίος αποσύρθηκε λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, έχοντας αισθανθεί ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης.

Εμμανουήλ Καραλής

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