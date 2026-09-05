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Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Ντιέγκο Κόστα

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THESTIVAL TEAM

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Ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κόστα έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με το sdna.gr, λίγο μετά τις 09:00 αφίχθη σήμερα ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» μέσω Κωνσταντινούπολης, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Δικέφαλο.

Αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους “ασπρόμαυρους”, το οποίο προβλέπει τον ετήσιο δανεισμό του από την Κράσνονταρ, με οψιόν αγοράς ύψους 8 εκατ. ευρώ.

Ο Ντιέγκο Κόστα έρχεται για να ενισχύσει την θέση των στόπερ στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, πλαισιώνοντας τους Μιχαηλίδη, Ελουστόντο, Χατζηδιάκο και Μπαταούλα.

ΠΑΟΚ

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