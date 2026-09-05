Στις κάλπες την Κυριακή οι Γερμανοί στη Σαξονία-Ανχαλτ: Σαφές δημοσκοπικό προβάδισμα για το ακροδεξιό AfD

Σαφές προβάδισμα του ακροδεξιού AfD καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις σχετικά με τις εκλογές στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ στη Γερμανία, που διεξάγονται την Κυριακή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Deutsche Welle, το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων δίνει στο ΑfD ποσοστό 41% γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η αυτοδυναμία «παίζεται», ενώ στους Χριστιανοδημοκράτες 23%.

Τα υπόλοιπα κόμματα Αριστερά, Σοσιαλδημοκράτες και Πράσινοι κινούνται από 6 έως 11%, ενώ Φιλελεύθεροι και Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ παλεύουν για την είσοδο στη Βουλή.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη Deutsche Welle:

“Ένα ξεχαρβαλωμένο σφυροδρέπανο στο παλιό δημαρχείο από τα χρόνια της DDR, σημαίες του ουράνιου τόξου λίγα μέτρα πιο μακριά, γερμανικές σημαίες, πολλές αφίσες της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD): «Να πάρουμε πίσω τη χώρα μας. Όλα είναι πιθανά». Και μέσα σε όλα αυτά συνταξιούχοι, που ψάχνουν το πιο φθηνό μήλο και την πιο φθηνή πατάτα στους πάγκους της λαϊκής αγοράς της Παρασκευής.

Μια βόλτα στη Μάρκτπλατς, την κεντρική πλατεία της πόλης Χάλε στη Σαξονία-Άνχαλτ αρκεί για να πάρει κανείς μια γεύση από το κλίμα που επικρατεί ενόψει των εκλογών της Κυριακής. Μια ομάδα φοιτητών μάς λέει ότι αναμένονται διαδηλώσεις αύριο και μεθαύριο.

Η τελευταία δημοσκόπηση για το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων δίνει στην ΑfD ποσοστό 41% και 23% στους Χριστιανοδημοκράτες. Τα υπόλοιπα κόμματα Αριστερά, Σοσιαλδημοκράτες και Πράσινοι κινούνται από 6 έως 11%, ενώ Φιλελεύθεροι και Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ παλεύουν για μια είσοδο στη βουλή.

Η αυτοδυναμία της AfD ακόμη «παίζεται». Εάν τα καταφέρει, το αποτέλεσμα αυτό θα αποτελεί μεταπολεμική τομή: θα είναι η πρώτη κυβέρνηση Ακροδεξιάς στη Γερμανία μετά τον Πόλεμο. Αν δεν τα καταφέρει, θα παραμείνει πρώτη δύναμη, με απρόβλεπτες συνέπειες για τη μετεκλογική σταθερότητα.

Στις εκλογές αυτές, πάντως, όλοι παίρνουν θέση. Ο δήμος της Χάλε έχει επιλέξει συνειδητά να ντυθεί στα χρώματα του «ουράνιου τόξου», ένα μήνυμα υπέρ της ανοιχτής κοινωνίας και της ανεκτικότητας, που έχει θέσει στο στόχαστρό της η AfD, αποδεδειγμένα εξτρεμιστική οργάνωση στο συγκεκριμένο κρατίδιο κατά την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος.

Μέχρι και η Ευαγγελική Εκκλησία έχει τοποθετηθεί ανοιχτά. «Ψηφίστε ανθρωπιά», γράφει γιγαντιαίο πλακάτ στην ιστορική Μαρκτκίρχε, μια αναφορά στον Ευαγγελιστή Ματθαίο.

Η Χάλε, γενέτειρα του συνθέτη της μπαρόκ μουσικής Γκέοργκ Φρίντριχ Χέντελ με το εμβληματικό ορατόριο «Μεσσίας» και το διάσημο χορωδιακό «Αλληλούια», μοιάζει σαν να περιμένει πάντως έναν άλλον «Μεσσία», τον ακροδεξιό Ούλριχ Ζίγκμουντ, που πρόσφατα το Spiegel χαρακτήρισε ως τον «πιο επικίνδυνο άνθρωπο στη Γερμανία».

Ο 36χρονος έμπορος αρωμάτων υπόσχεται «να κάνει τη Γερμανία ξανά μεγάλη». Εάν επικρατήσει, θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος ακροδεξιός πρωθυπουργός γερμανικού κρατιδίου.

Ο Ζίγκμουντ προβάλλει μια ήπια και προσιτή δημόσια εικόνα, αλλά οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι πίσω από το χαμόγελο βρίσκεται ένα κυνικό πολιτικό πρόγραμμα, με περιορισμό της μετανάστευσης και ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας.

Γερμανικά και διεθνή μέσα αναφέρουν ότι στο στενό πολιτικό του περιβάλλον βρίσκονται πρόσωπα που στο παρελθόν συμμετείχαν στην απαγορευμένη οργάνωση «Heimattreue Deutsche Jugend» (Γερμανική Νεολαία Πατριωτικής Πίστης), την οποία οι γερμανικές αρχές είχαν χαρακτηρίσει νεοναζιστική και ιδεολογικά συγγενή με τη Χιτλερική Νεολαία. Ο Ζίγκμουντ έχει δεχθεί κριτική επειδή δεν αποστασιοποιήθηκε από αυτούς τους συνεργάτες του.

Ο Χριστιανοδημοκράτης αντίπαλός του, Σβεν Σούλτσε, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει έως τώρα την εμπιστοσύνη των συμπολιτών του. Το 23% που παίρνει το κόμμα του αφήνει λίγα περιθώρια ελπίδας για νίκη και ένα βαρύ φορτίο για συσπείρωση των υπολοίπων δημοκρατικών δυνάμεων την επόμενη μέρα για μια συμμαχία ευρείας κλίμακας.

Οι πολίτες πάντως δεν περιμένουν πολλά. Μια νεαρή νηπιαγωγός λέει στην DW ότι όλα είναι θέμα εκπαίδευσης και ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι νέοι εδώ φεύγουν στη Δύση, το χάσμα μεταξύ ανατολικών και δυτικών κρατιδίων δεν έχει υπερκεραστεί. Μια δημόσια υπάλληλος μας λέει ότι υπάρχει δομικός ρατσισμός στην αγορά εργασίας και στους μισθούς και ένας νέος εργάτης μας θυμίζει ότι ούτε η AfD μπορεί να λύσει τα προβλήματα που κανείς ως τώρα δεν έχει λύσει εδώ μετά την Επανένωση των δύο Γερμανιών το 1990.