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ΑΑΔΕ: Έως 11 Σεπτεμβρίου η τακτοποίηση εκκρεμοτήτων για αγροτεμάχια πειραματικής σποράς στην ΕΑΕ 2025

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Ενόψει της ολοκλήρωσης των πληρωμών για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025, οι παραγωγοί που έχουν προβεί σε σπορά αγροτεμαχίων για πειραματικούς σκοπούς πρέπει να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες στις δηλώσεις τους έως και την Παρασκευή 11.9.2026.

Η διαδικασία αφορά γεωργούς των οποίων τα τιμολόγια αγοράς σπόρου έχουν μηδενική αξία, λόγω του πειραματικού χαρακτήρα της καλλιέργειας.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί οφείλουν να προσέλθουν άμεσα στις αρμόδιες κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Ελέγχων και Ενισχύσεων (ΠΔΕΕ) της ΑΑΔΕ, προκειμένου να δηλώσουν το ακριβές είδος της καλλιέργειας.

Η εξέταση και επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων είναι απαραίτητη, προκειμένου τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια να συμπεριληφθούν στην επερχόμενη πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Μετά την παρέλευση της 11ης.9.2026 δεν θα γίνονται δεκτά νέα αιτήματα για την τακτοποίηση της συγκεκριμένης εκκρεμότητας.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
  • Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Επιδόματα & Ενισχύσεις Νοικοκυριών, Επιχειρήσεων και Αγροτών > Αγροτικές Ενισχύσεις > Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) > Τροποποιήσεις Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025

ΑΑΔΕ

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