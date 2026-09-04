Τραμπ σε Fed: Φανείτε πατριώτες – Μειώστε τα επιτόκια ή θα σταματήσω το εμπόριο με χώρες με τις οποίες έχουμε έλλειμμα

Σε νέα σκληρή παρέμβαση υπέρ της μείωσης των επιτοκίων προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), καλώντας τη Federal Reserve να χαλαρώσει άμεσα τη νομισματική πολιτική, προειδοποιώντας την ίδια στιγμή ότι αν δεν το κάνει θα μπορούσε να σταματήσει το εμπόριο με χώρες έναντι των οποίων οι ΗΠΑ καταγράφουν εμπορικό έλλειμμα.

«Μειώστε τα επιτόκια, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σήμερα πολύ πιο αξιόπιστος και ισχυρός δανειολήπτης απ’ ό,τι ήταν μέχρι πρόσφατα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως υποστήριξε, «μια ισχυρή χώρα πρέπει να έχει και χαμηλότερα επιτόκια, γιατί διαθέτει μεγαλύτερη πιστοληπτική ισχύ. Είναι πολύ απλό».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να έχουν «τα χαμηλότερα επιτόκια από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, όπως συνέβαινε παλιά».

Απειλή για διακοπή εμπορικών σχέσεων

Στη συνέχεια κλιμάκωσε τη ρητορική του, συνδέοντας ευθέως το ζήτημα των επιτοκίων με τις εμπορικές σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Μειώστε τα επιτόκια ή θα σταματήσω το εμπόριο με χώρες με τις οποίες έχουμε έλλειμμα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι πολλές χώρες διατηρούν μεγάλα εμπορικά πλεονάσματα μόνο και μόνο διότι οι ΗΠΑ το επιτρέπουν και ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να αλλάξει αυτή την κατάσταση άμεσα.

Κατά τον ίδιο, εάν οι ΗΠΑ έπαυαν να επιτρέπουν σε αυτές τις χώρες να συσσωρεύουν τόσο μεγάλα πλεονάσματα, εκείνες «δεν θα θεωρούνταν πλέον οικονομικές ελίτ».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, στην απόφαση για τους δασμούς την οποία χαρακτήρισε «γελοία και πολύ δαπανηρή», αναγνώρισε με σαφήνεια ότι ο πρόεδρος έχει το απόλυτο δικαίωμα να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.

«Είναι καλύτερο από τους δασμούς!», πρόσθεσε.

Νέα πίεση στη Fed

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επίσης νέα επίθεση κατά του Διοικητικού Συμβουλίου της Federal Reserve, καλώντας το να αλλάξει στάση.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Fed, με τον εξαιρετικό νέο επικεφαλής του, πρέπει επιτέλους να καταλάβει τι πρέπει να κάνει – ας φανούν πατριώτες για μια φορά», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα υψηλά επιτόκια θέτουν τις ΗΠΑ σε «πολύ άδικα μειονεκτική θέση», κάτι που, όπως είπε, δεν πρόκειται να επιτρέψει.

Ο Τραμπ στήριξε την απαίτησή του για χαμηλότερα επιτόκια και στα τελευταία στοιχεία για την απασχόληση, σύμφωνα με τα οποία οι εργοδότες πρόσθεσαν 162.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο.

«Μόλις ανακοινώθηκαν εξαιρετικά στοιχεία για την απασχόληση, που ξεπέρασαν όλες τις εκτιμήσεις -εκτός από τη δική μου- ακόμη και κατά δύο ή τρεις φορές. Και δεν έχετε δει τίποτα ακόμη», ανέφερε.