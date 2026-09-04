Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάστηκε η νέα αιματολογική του Παπανικολάου – Η επιστολή ασθενούς στον Μητσοτάκη

Με δάκρυα στα μάτια η Γεωργία Ξανθοπούλου που θεραπεύτηκε από λευχαιμία και το 2019 σε μια επίσκεψη της το 2019 στο αιματολογικό κτήριο ΣΤΟΡΓΗ του νοσοκομείου “Παπανικολάου” μη βρίσκοντας ούτε καρέκλα να καθίσει έγραψε ένα γράμμα στον πρωθυπουργό ζητώντας του να κάνει κάτι, εγκαινιάστηκε σήμερα νέα από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η νέα αιματολογική κλινική του νοσοκομείου “Παπανικολάου” παρουσία και του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

«Από εκείνη την ημέρα ξεκίνησε ένας πολύ μεγάλος και δύσκολος αγώνας. Νοσηλεύτηκα για χρόνια και η «Στοργή» έγινε το δεύτερο σπίτι μου. Οι άνθρωποί της με την αγάπη και την επιστημοσύνη τους έγιναν η οικογένειά μου. Όταν όμως ζεις για χρόνια μέσα σ έναν χώρο, γνωρίζεις και τις πληγές του. Βλέπεις τις ελλείψεις, την ανεπάρκεια των χώρων, την πίεση που δημιουργεί η έλλειψη προσωπικού. Βλέπεις ανθρώπους να προσπαθούν καθημερινά να κάνουν το καλύτερο δυνατό κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ξεπερνώντας πολλές φορές ακόμα και τον ίδιο τους τον εαυτό», ανέφερε η κ. Ξανθοπουλου περιγράφοντας τις συνθήκες που τήν οδηγησαν να στείλει στον πρωθυπουργό την επιστολή.

«Είχα έρθει για να εξεταστώ και η αίθουσα αναμονής ήταν τόσο γεμάτη που δεν υπήρχε ούτε μια καρέκλα να καθίσω. Πήγα λοιπόν και κάθισα στο αυτοκίνητό μου μόνη, κουρασμένη και απογοητευμένη. Πήρα το κινητό μου και άρχισα να γράφω. Έγραψα ένα γράμμα στον πρωθυπουργό. Δεν ήξερα αν θα το διαβάσει ποτέ. Δεν ήξερα αν θα έφτανε καν στα χέρια του. Εκείνη τη στιγμή όμως ένιωθα ότι πρέπει να μιλήσω. Για κάθε ασθενή που έδινε τη δική του μάχη. Και για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που πάλευαν καθημερινά στο πλευρό μας. Έστειλα εκείνο το γράμμα με μια μόνο ελπίδα να ακουστούμε. Και συνέβη κάτι που δεν περίμενα ποτέ. Ένα πρωινό χτύπησε το τηλέφωνό μου. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο κύριος πρωθυπουργός. Θυμάμαι ακόμα την έκπληξή μου. Περισσότερο όμως θυμάμαι την ανθρώπινη κουβέντα που κάναμε. Με άκουσε πραγματικά. Και μου υποσχέθηκε ότι θα έκανε ότι καλύτερο μπορούσε» είπε συγκινημένη.

Ως το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο χαρακτήρισε ο κ. Μητσοτάκης τη νεα αιματολογική κλινική.

“Αποκτά σήμερα το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ίσως και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Νομίζω ότι δεν είναι ώρα για πολλά λόγια. Ίσως μεγαλύτερη αξία έχουν τα λόγια των ασθενών εκείνων που οραματίστηκαν αυτό το έργο. Η επιστήμη πραγματικά έχει κάνει θαύματα στο μέτωπο των γονιδιακών και των κυτταρικών προσωποποιημένων θεραπειών. Και χαίρομαι γιατί έχουμε τώρα τη δυνατότητα να μπορούμε να υποστηρίξουμε το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό μας με ένα υπερσύγχρονο κτίριο το οποίο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών” είπε ο πρωθυπουργός και συνεχάρη και την ηγεσία του υπουργείου Υγείας που κατάφερε και τήρησε τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, έτσι ώστε το κτήριο αυτό να μπορέσει να παραδοθεί εντός του Αυγούστου.

“Νομίζω ότι το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη και η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίνουν τα χρήματα.

Οι πόροι του ταμείου ανάκαμψης που πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι σε τέτοιες δημόσιες υποδομές υγείας πηγαίνουν προκειμένου οι ασθενείς μας να βρίσκουν τις καλύτερες δυνατές θεραπείες.Θέλω να τονίσω ότι το κέντρο αυτό και το επιστημονικό δυναμικό των στελεχών δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη. Αυτή η δέσμευση που έχουμε αναλάβει, να παραδώσουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε και βήμα βήμα κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Καλορίζικο λοιπόν αυτό το κέντρο. χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας δώσατε την έμπνευση, το κέντρο αυτό να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα και για μας είναι πάντα νομίζω μια στιγμή ιδιαίτερης ικανοποίησης. Ξέρετε, η πολιτική είναι συχνά πολύ σκληρή. Ακούμε πολλά, αλλά όταν μπορούμε να αφήνουμε ο καθένας με τον τρόπο του τη δική του παρακαταθήκη και να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών, γιατί αυτή τελικά είναι η αποστολή μας. Νομίζω ότι αυτό μας δίνει και χαρά αλλά και δύναμη να συνεχίσουμε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια” κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο υπουργός Υγείας από την πλευρά του είπε ότι σήμερα παραδίδεται ένα έργο το οποίο “οραματίστηκε ο ίδιος ο κ. Πρωθυπουργός, όπως ακούσατε προηγουμένως από μία από τις ασθενείς που μετέφερε την προσωπική της ιστορία για το πώς βίωνε την θεραπεία της, το πραγματικά πολύ άξιο Αιματολογικό Κέντρο του Νοσοκομείου Παπανικολάου και έλαβε την απόφαση ο κύριος πρωθυπουργός να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο” και πρόσθεσε ότι “Δεν υπάρχει παρόμοιο κέντρο σε όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχει στην Αθήνα, δεν υπάρχει στα Βαλκάνια. Πρόσφατα νομοθετήσαμε για το πώς θα βγουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παραγωγή θεραπειών και τη διάθεσή τους και σε άλλα νοσοκομεία από το νοσοκομείο Παπανικολάου, με στόχο να μειωθεί το κόστος των θεραπειών αυτών γενικά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να μπορέσουμε να θεραπεύουμε περισσότερους ασθενείς”.

Τέλος να σημειωθεί οτι έξω απο το νοσοκομείο κατά τη διάρκεια των εγκαινίων υπήρξε διαμαρτυρία γιατρών της ΕΝΙΘ.