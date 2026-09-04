MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεύτερος στον τελικό του Diamond League με άλμα στα 8.40μ – Τον σόκαρε ο Γκέιλ που “πέταξε” στα 8.46μ

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Μίλτος Τεντόγλου έφτασε μία ανάσα από την κατάκτηση του δεύτερου διαμαντιού της καριέρας του, όμως ο Τατζέι Γκέιλ έκανε τη μεγάλη ανατροπή στην τελευταία του προσπάθεια και πήρε τη νίκη στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα στη δεύτερη θέση με καλύτερο άλμα στα 8,40 μ., έχοντας βρεθεί στην κορυφή της κατάταξης και κρατώντας την πρωτιά μέχρι την έκτη και τελευταία σειρά των προσπαθειών.

Ο Τεντόγλου μπήκε δυνατά στον αγώνα, ξεκινώντας με 8,07 μ. (+0,9), ενώ αμέσως μετά βελτιώθηκε στα 8,12 μ. (-1,5). Ο Γκέιλ κατάφερε να περάσει μπροστά με 8,21 μ., όμως η απάντηση του Έλληνα πρωταθλητή ήταν άμεση.

Στην τρίτη του προσπάθεια ο Τεντόγλου προσγειώθηκε στα 8,31 μ. (+0,3) και επέστρεψε στην πρώτη θέση, ενώ στο τέταρτο άλμα του ανέβασε ακόμη περισσότερο την επίδοσή του, φτάνοντας στα 8,40 μ. (+0,5). Μάλιστα, ήταν η 18η φορά στην καριέρα του που καταγράφει άλμα στα 8,40 μ. ή ψηλότερα.

Ο Τεντόγλου άφησε την πέμπτη προσπάθειά του και όλα έδειχναν ότι βρισκόταν πολύ κοντά στο δεύτερο διαμάντι της καριέρας του, μετά από εκείνο που είχε κατακτήσει το 2022.

Η ανατροπή, ωστόσο, ήρθε στο φινάλε. Ο Γκέιλ, ο οποίος μέχρι εκείνο το σημείο κυνηγούσε τον Τεντόγλου, «πέταξε» στα 8,46 μ. (+1,4) στην έκτη και τελευταία προσπάθειά του, σημειώνοντας την καλύτερη φετινή του επίδοση και περνώντας στην κορυφή.

Ο Τεντόγλου είχε πλέον μία τελευταία ευκαιρία να απαντήσει, όμως το έκτο άλμα του μετρήθηκε στα 6,33 μ., με αποτέλεσμα να παραμείνει στα 8,40 μ. και να ολοκληρώσει τον τελικό στη δεύτερη θέση.

Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Σίμον Εχάμερ με 8,23 μ., ενώ ο Γκέιλ με το 8,46 μ. κατέκτησε το διαμάντι, επαναλαμβάνοντας την επιτυχία του 2024.

Η τελική κατάταξη:

  1. Τατζέι Γκέιλ (Τζαμάικα) – 8,46 μ.
  2. Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) – 8,40 μ.
  3. Σίμον Εχάμερ (Ελβετία) – 8,23 μ.
  4. Μποζιντάρ Σαραμπόγιουκοβ (Βουλγαρία) – 8,00 μ.
  5. Γουέιν Πίνοκ (Τζαμάικα) – 7,94 μ.
  6. Γιάνι Σάμπσον (Βέλγιο) – 7,82 μ.
  7. Χόρχε Α. Οδελίν (Κούβα) – 6,81 μ.

Μίλτος Τεντόγλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Ηράκλειο: Νεκρός πρώην αντιδήμαρχος των Αρχανών Αστερουσίων – Φέρει τραύμα από όπλο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7 ώρες πριν

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στη Χαλκιδική

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Sexy Laundry” σήμερα στο Θέατρο Δάσους

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Αδιανόητο ατύχημα στην Πολωνία: Τρένο κόβει στα δύο φορτηγό που ακινητοποιήθηκε πάνω στις ράγες – “Κατέβηκε πρόωρα η μπάρα”

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Λίον Μπλακ: Δεν προσήλθε στην ακρόαση για την υπόθεση Έπστιν – Αντιμέτωπος με περιφρόνηση του Κογκρέσου