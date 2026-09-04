Ο Μίλτος Τεντόγλου δεύτερος στον τελικό του Diamond League με άλμα στα 8.40μ – Τον σόκαρε ο Γκέιλ που “πέταξε” στα 8.46μ

Ο Μίλτος Τεντόγλου έφτασε μία ανάσα από την κατάκτηση του δεύτερου διαμαντιού της καριέρας του, όμως ο Τατζέι Γκέιλ έκανε τη μεγάλη ανατροπή στην τελευταία του προσπάθεια και πήρε τη νίκη στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα στη δεύτερη θέση με καλύτερο άλμα στα 8,40 μ., έχοντας βρεθεί στην κορυφή της κατάταξης και κρατώντας την πρωτιά μέχρι την έκτη και τελευταία σειρά των προσπαθειών.

Ο Τεντόγλου μπήκε δυνατά στον αγώνα, ξεκινώντας με 8,07 μ. (+0,9), ενώ αμέσως μετά βελτιώθηκε στα 8,12 μ. (-1,5). Ο Γκέιλ κατάφερε να περάσει μπροστά με 8,21 μ., όμως η απάντηση του Έλληνα πρωταθλητή ήταν άμεση.

Στην τρίτη του προσπάθεια ο Τεντόγλου προσγειώθηκε στα 8,31 μ. (+0,3) και επέστρεψε στην πρώτη θέση, ενώ στο τέταρτο άλμα του ανέβασε ακόμη περισσότερο την επίδοσή του, φτάνοντας στα 8,40 μ. (+0,5). Μάλιστα, ήταν η 18η φορά στην καριέρα του που καταγράφει άλμα στα 8,40 μ. ή ψηλότερα.

Ο Τεντόγλου άφησε την πέμπτη προσπάθειά του και όλα έδειχναν ότι βρισκόταν πολύ κοντά στο δεύτερο διαμάντι της καριέρας του, μετά από εκείνο που είχε κατακτήσει το 2022.

Η ανατροπή, ωστόσο, ήρθε στο φινάλε. Ο Γκέιλ, ο οποίος μέχρι εκείνο το σημείο κυνηγούσε τον Τεντόγλου, «πέταξε» στα 8,46 μ. (+1,4) στην έκτη και τελευταία προσπάθειά του, σημειώνοντας την καλύτερη φετινή του επίδοση και περνώντας στην κορυφή.

Ο Τεντόγλου είχε πλέον μία τελευταία ευκαιρία να απαντήσει, όμως το έκτο άλμα του μετρήθηκε στα 6,33 μ., με αποτέλεσμα να παραμείνει στα 8,40 μ. και να ολοκληρώσει τον τελικό στη δεύτερη θέση.

Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Σίμον Εχάμερ με 8,23 μ., ενώ ο Γκέιλ με το 8,46 μ. κατέκτησε το διαμάντι, επαναλαμβάνοντας την επιτυχία του 2024.

Η τελική κατάταξη: