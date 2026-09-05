Μίλτος Τεντόγλου: Το χρηματικό έπαθλο για τη δεύτερη θέση στο Diamond League

Μπορεί να έχασε το «διαμάντι» στο τελευταίο άλμα, όμως ο Μίλτος Τεντόγλου έφυγε από τις Βρυξέλλες με σημαντική αγωνιστική και οικονομική συγκομιδή.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον τελικό του Diamond League στο άλμα εις μήκος, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με επίδοση 8,40 μέτρα. Ο Τεντόγλου βρισκόταν στην κορυφή μέχρι την τελευταία προσπάθεια, όταν ο Τατζέι Γκέιλ έκανε το μεγάλο άλμα στα 8,46 μέτρα και πήρε την πρώτη θέση.

Για τη δεύτερη θέση στον τελικό της κορυφαίας σειράς αγώνων στίβου, ο Τεντόγλου εξασφάλισε χρηματικό έπαθλο ύψους 12.000 δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 10.300 ευρώ.

Αναλυτικά, τα ποσά που έχει συγκεντρώσει ο Μίλτος Τεντόγλου στις διοργανώσεις του Diamond League μέσα στη χρονιά είναι:

Σιαμέν – 1η θέση: 17.223 ευρώ (20.000 δολάρια)

Ρώμη – 2η θέση: 5.167 ευρώ (6.000 δολάρια)

Μονακό – 1η θέση: 17.223 ευρώ (20.000 δολάρια)

Λωζάνη – 1η θέση: 17.223 ευρώ (20.000 δολάρια)

Ζυρίχη – 1η θέση: 17.223 ευρώ (20.000 δολάρια)

Τελικός Diamond League – 2η θέση: 10.344 ευρώ (12.000 δολάρια)

Έτσι, ο Τεντόγλου έχει συγκεντρώσει συνολικά 100.000 ευρώ από τα χρηματικά έπαθλα των Diamond League το 2026.

Πλέον, η προσοχή του στρέφεται στη συμμετοχή του στο νεοσύστατο Ultimate Championship της Βουδαπέστης.