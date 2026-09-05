Θεσσαλονίκη: 47χρονος έβαλε παράνομα κάμερα στην είσοδο αποθήκης πολυκατοικίας και κατέγραφε τα πάντα
Intime
THESTIVAL TEAM
Ένας 47χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Ο άνδρας κατελήφθη να έχει εγκαταστήσει κάμερα που είχε επιμελώς κρυμμένη εντός πλαστικού κουτιού τοποθετημένου σε τοίχο αποθήκης οικοδομής στην οποία διαμένει και κατέγραφε- αποθήκευε εικόνα και βίντεο από κοινόχρηστο χώρο εισόδου της οικοδομής.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.
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