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Θεσσαλονίκη: 47χρονος έβαλε παράνομα κάμερα στην είσοδο αποθήκης πολυκατοικίας και κατέγραφε τα πάντα

Intime
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Ένας 47χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο άνδρας κατελήφθη να έχει εγκαταστήσει κάμερα που είχε επιμελώς κρυμμένη εντός πλαστικού κουτιού τοποθετημένου σε τοίχο αποθήκης οικοδομής στην οποία διαμένει και κατέγραφε- αποθήκευε εικόνα και βίντεο από κοινόχρηστο χώρο εισόδου της οικοδομής.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Θεσσαλονίκη

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