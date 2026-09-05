Θεσσαλονίκη: 47χρονος έβαλε παράνομα κάμερα στην είσοδο αποθήκης πολυκατοικίας και κατέγραφε τα πάντα

Ένας 47χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο άνδρας κατελήφθη να έχει εγκαταστήσει κάμερα που είχε επιμελώς κρυμμένη εντός πλαστικού κουτιού τοποθετημένου σε τοίχο αποθήκης οικοδομής στην οποία διαμένει και κατέγραφε- αποθήκευε εικόνα και βίντεο από κοινόχρηστο χώρο εισόδου της οικοδομής.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.