Θεσσαλονίκη: Πέταξε κοκαΐνη και χάπια πριν από τον αστυνομικό έλεγχο – Είχε κλέψει και μοτοσικλέτα

Ένας 39χρονος συνελήφθη για κλοπή στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 39χρονος είχε αφαιρέσει μοτοσικλέτα από περιοχή της Πυλαίας και πριν από επικείμενο αστυνομικό έλεγχο απέρριψε στο έδαφος ποσότητα κοκαΐνης και 10 δισκία που εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων ουσιών

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.