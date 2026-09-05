Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακή και φέτος η επίδειξη των ΕΚΑΜ στη ΔΕΘ με robot dog και indoor drones – Δείτε βίντεο

Τρεις ένοπλοι με βαρύ εξοπλισμό, μπαίνουν στο υποκατάστημα της τράπεζας Θερμαϊκού επί της Τσιμισκή, αφού πρώτα κατάφεραν να παρακάμψουν το σύστημα ασφαλείας. Μέσα σε λίγα λεπτά αδειάζουν το χρηματοκιβώτιο και διαφεύγουν με αυτοκίνητο. Η αστυνομία τους εντοπίζει σχεδόν αμέσως και ξεκινά καταδίωξη μέσα στους δρόμους της πόλης. Σε μια στιγμή που η αστυνομία χάνει οπτική επαφή, οι δράστες εγκαταλείπουν βιαστικά το αυτοκίνητο και συνεχίζουν πεζή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί. Η αστυνομία όμως έχει στα χέρια της το αυτοκίνητο της φυγής απομονωμένο στο εργαστήριό τους. Μετά από λίγη ώρα ρομποτικός σκύλος εντοπίζει τον χώρο που κρύβονται οι δράστες, τους εγκλωβίζει και τους αφοπλίζει.

Τα παραπάνω αποτέλεσαν το σενάριο της εντυπωσιακής επίδειξης που πραγματοποιήσαν σήμερα το μεσημέρι τα στελέχη της ΕΚΑΜ μπροστά στη νότια πύλη της Έκθεσης, με αφορμή την έναρξη της 90ής ΔΕΘ αλλά και τα εγκαίνια του περιπτέρου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για πρώτη φορά, στελέχη της Ε.Κ.Α.Μ., της ιταλικής G.I.S. και της αυστριακής EKO Cobra, μέλη του ευρωπαϊκού δικτύου ATLAS, επιχείρησαν μαζί σε σενάριο επέμβασης υψηλού κινδύνου, αξιοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως Robot Dog και Indoor Drones.

Μέσα από την επίδειξη το κοινό έχει τη δυνατότητα να δει πώς η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει την επιχειρησιακή εικόνα, την ασφάλεια των στελεχών, την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα μιας επέμβασης.

Την επίδειξη παρακολούθησαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Χρυσοχοΐδης συνεχάρη έναν έναν τους αστυνομικούς των ΕΚΑΜ για τον επαγγελματισμό τους και την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.

Ο ρομποτικός σκύλος στο τέλος της επίδειξης έδωσε στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα καπέλο.

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