Θεσσαλονίκη: Διαμερίσματα όπου μένουν γυναίκες-ωφελούμενες προγράμματος κοινωνικής κατοικίας επισκέφθηκε η Δόμνα Μιχαηλίδου

Δύο ωφελούμενες του προγράμματος κοινωνικής κατοικίας επισκέφθηκε το πρωί, στα διαμερίσματα τους, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Συνοδευόμενη από τον επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Mario Nava, η υπουργός συνομίλησε με τις δύο γυναίκες, από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, οι οποίες εγκαταστάθηκαν εδώ και λίγες μέρες σε κτίριο του δήμου Θεσσαλονίκης που διατέθηκε για το πρόγραμμα που υλοποιεί το υπουργείο.

Η Σμαράγδα και η Αναστασία υποδέχθηκαν, η κάθε μία, το κλιμάκιο στο διαμέρισμά τους, εκφράζοντας τη χαρά τους για το σπίτι που απέκτησαν. Μίλησαν για τις δυσκολίες που βίωσαν και το γεγονός ότι είχαν αναγκαστεί στο παρελθόν να μείνουν, η μία σε ένα διαμέρισμα χωρίς ρεύμα και η άλλη στο υπνωτήριο του δήμου Θεσσαλονίκης. Οι γυναίκες εξέφρασαν την χαρά τους που πλέον μπορούν να είναι αυτόνομες, ζώντας σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον, δηλώνοντας παράλληλα ότι θέλουν να εργαστούν αλλά και να προσφέρουν εθελοντική εργασία.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα του υπουργείου κοινωνικής συνοχής, υλοποιεί η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ), σε συνεργασία με τις οργανώσεις ΑΡΣΙΣ, PRAXIS και ΙΑΣΙΣ.

Η πολυκατοικία που στεγάζει τους ωφελούμενους, στην περιοχή της Μαρτίου, διαθέτει συνολικά 6 διαμερίσματα όπου διαμένουν εδώ και λίγο καιρό, 3 γυναίκες, 2 άνδρες και ένα ζευγάρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ