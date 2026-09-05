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Φωτιά στο Άγιο Όρος – Στη μάχη 6 εναέρια μέσα

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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (5/9/2026) σε δασική έκταση στην θέση Παπαρνίκα στη χερσόνησο του Άθω κοντά στο Άγιο Όρος στη Χαλκιδική.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Άγιο Όρος κιντοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:30.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδική

Άγιο Όρος Φωτιά Χαλκιδική

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