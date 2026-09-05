90ή ΔΕΘ: Απόψε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο “Βελλίδειο”

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την έναρξη της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία ανοίγει σήμερα τις πύλες της.

Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα αργά το απόγευμα θα πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η ομιλία του πρωθυπουργού είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» (έναρξη εκδήλωσης στις 19.30).

Σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Την Κυριακή στις 12.00 ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».