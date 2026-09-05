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Μαραθώνας: Τη Δευτέρα η δίκη μητέρας και γιου για τη θαμμένη σορό της 90χρονης – Παραμένουν κρατούμενοι

Intime
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Για τη Δευτέρα αναβλήθηκε η δίκη της 68χρονης και του γιου της, οι οποίοι κατηγορούνται για «εξαφάνιση νεκρού με οποιονδήποτε τρόπο από κοινού», σε βαθμό πλημμελήματος.

Όπως μεταδίδει το protothema.gr, σύμφωνα με την κατηγορία, οι δύο φέρονται να έθαψαν τη σορό υπερήλικης γυναίκας, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στην αποθήκη του οικογενειακού σπιτιού στον Μαραθώνα.

Η 68χρονη φέρεται να έχει αποδεχθεί ότι έθαψε τη σορό της ηλικιωμένης, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Αντίθετα, ο γιος της αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην πράξη.

Από ειδικό ανθρωπολόγο θα προκύψει ο χρόνος του θανάτου

Την ίδια ώρα, αναμένεται η εξέταση των οστών από ειδικό ανθρωπολόγο, προκειμένου να προσδιοριστεί η ηλικία της γυναίκας και, κυρίως, ο χρόνος του θανάτου της.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης αναμένεται να κρίνουν και την περαιτέρω ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποδοθεί στους δύο κατηγορούμενους και η κατηγορία της απάτης σε βάρος του Δημοσίου.

Εφόσον το συνολικό ποσό της φερόμενης απάτης υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, το αδίκημα θα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα παραμείνει σε βαθμό πλημμελήματος.

Μέχρι την εξέλιξη της διαδικασίας και την ολοκλήρωση των σχετικών εξετάσεων, οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν κρατούμενοι.

Μαραθώνας

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