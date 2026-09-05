Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μισόκαμπος στην Κύμη Ευβοίας
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THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μισόκαμπος στην Κύμη Ευβοίας
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00.
Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας