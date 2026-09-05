MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μισόκαμπος στην Κύμη Ευβοίας

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μισόκαμπος στην Κύμη Ευβοίας

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00.

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας

Εύβοια Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10 ώρες πριν

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Χαλκιδική

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Τραγωδία στην Κάσο: Αυτοκίνητο με ζευγάρι τουριστών έπεσε στη θάλασσα – Νεκρή η γυναίκα, σώθηκε ο σύζυγός της

MEDIA NEWS 3 ώρες πριν

Ο Νίκος Μάνεσης άνοιξε την 10η σεζόν της εκπομπής του: Απαγορεύονται φράσεις του επιπέδου “καλό χειμώνα”

ΕΘΝΙΚΑ 21 ώρες πριν

Γεραπετρίτης: Αυτονόητο ότι η Ευρώπη θα παράσχει τη στήριξή της προς την Ελλάδα σε οποιαδήποτε απειλή

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 24 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη η Τιμία Κάρα του Οσίου Δαυΐδ του εν Ευβοία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 59 λεπτά πριν

“Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση στη Γιαγκελόνια για τερματοφύλακα Αμπράμοβιτς” γράφουν στην Πολωνία