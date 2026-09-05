Θ. Πλεύρης: Περίπου 20.000 λιγότερες παράνομες αφίξεις στην περίοδο Αύγουστος 2025-Ιούλιος 2026

Περίπου 20.000 λιγότερες παράνομες αφίξεις καταγράφηκαν την περίοδο Αύγουστος 2025- Ιούλιος 2026. Αυτό αποκάλυψε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του περιπτέρου του Υπουργείου στην 90η ΔΕΘ. “Πέρσι μιλήσαμε για ένα νέο πλαίσιο το οποίο συνδικαζόταν με την ποινή φυλάκισης των μεταναστών που δεν πήραν. Πέρασε από τότε ένας χρόνος και έχουμε τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα, καθώς είχαμε 61.012 παράνομες αφίξεις από τον Αύγουστο 2024 μέχρι τον Αύγουστο του 2025, ενώ πέρσι ήταν 41.900 δηλαδή από τον Αύγουστο του 2025 μέχρι τον Ιούλιο 2026. Είχαμε δηλαδή 20.000 λιγότερες παράνομες αφίξεις. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της καλής δουλειάς που κάνει το λιμενικό, αλλά και τα αποτρεπτικά μέτρα που ψηφίσαμε. Παράλληλα αυτό το διάστημα καταφέραμε να έχουμε και αύξηση των επιστροφών. Όμως ακόμη έχουμε πολύ δουλειά για να φθάσουμε στο σημείο που θέλουμε”, τόνισε ο κ. Πλεύρης.

Ο υπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην πολιτική που εφαρμόζει το Υπουργείο. “Στο μεταναστευτικό αποφασίσαμε από την αρχή να κάνουμε μια δίκαιη πολιτική. Όμως παλιότερα υπήρχε μια ιδιαιτερότητα. Εμείς θέλαμε να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική, όμως η Ευρώπη είχε μια διαφορετική πολιτική, γιατί τότε υπήρχε η άποψη ότι αυτοί που έρχονται στην Ευρώπη έχουν δικαιώματα και οι ευρωπαίοι πολίτες ήταν υποχρεωμένοι να τα ανέχονται. Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην μεταναστευτική πολιτική. Αυτά που λέγαμε το 2019 και 2020 και ξεκινήσαμε να τα υλοποιούμε σήμερα τα λέει όλη η Ευρώπη. Υπήρχε μια τάση που έλεγε ότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα έλλειψης εργατικών χεριών και υπογεννητικότητας και ότι το κενό θα καλυφθεί με μετανάστες. Όμως δεν είναι έτσι. Όταν δεν γεννούνται 50.000 Έλληνες, δεν μπορούν να αντικατασταθούν από Πακιστανούς, Σουδανούς ή άλλους. Έτσι η Ευρώπη μπήκε στην λογική να δίνει άσυλο σε αυτούς που δικαιούνται άσυλο, εφαρμόζοντας αυστηρή πολιτική”.

Αναφερόμενος στις ροές ο Υπουργός επισήμανε πως “η κρίσιμη φάση της ευρωπαϊκής πολιτικής είναι να εφαρμοστεί το σύμφωνο , αλλά παράλληλα να εφαρμοστεί και ο κανονισμός των επιστροφών. Η Ευρώπη στο πρώτο 6μηνο κατέγραψε τις λιγότερες ροές που έχει γράψει ποτέ, γιατί όλες οι χώρες εφάρμοσαν την συγκεκριμένη πολιτική πλην μίας του Νότου. Το Αιγαίο βρίσκεται στο ιστορικό χαμηλό στις ροές, ενώ ο Έβρος είναι κοντά στα νούμερα κάθε χρονιάς, το μεγάλο μας πρόβλημα που είναι η Λιβύη και μας κάνει να είμαστε να είμαστε έτοιμοι ώστε αν αύριο το πρωί οι αυξημένες ροές δείξουν μια δυναμική να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε. Όλο το πρόγραμμά μας στηρίζεται σε μια αποτροπή με φύλαξη συνόρων και ένα αυστηρό πλαίσιο αυτών που δεν δικαιούνται άσυλο με το δόγμα φυλακή ή επιστροφή”.

Ο κ Πλέυρης επισήμανε πως: “μαζί με 4 άλλες χώρες, την Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία και την Δανία κάναμε μια κοινή συμφωνία για να λειτουργήσουμε από κοινού ένα κέντρο επιστροφής εκτός Ευρώπης σε κάποια αφρικανική χώρα. Ουσιαστικά όταν εμείς τους πούμε ότι σε εσένα που απορρίφθηκε το άσυλό σου και δεν θες να γυρίσεις στη χώρα καταγωγής σου θα πας σε μια πάρα πολύ όμορφη χώρα, κάτω από το ευρωπαϊκό πλαίσιο και θα σου διασφαλίσουμε τις συνθήκες εκεί πέρα- πιστέψτε με- ότι θα αποφασίσουν να γυρίσουν στην χώρα καταγωγής τους”.

Σε δηλώσεις της η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη σημείωσε ότι “η Ελλάδα εφαρμόζει δίκαιη και αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Έχουμε δείξει ότι έχουμε σύνορα και τα φυλάμε. Ξέρουμε ότι όποιος έρχεται παράνομα στην χώρα μας η μόνη δυνατότητα που έχει είναι είτε να τεθεί σε κράτηση είτε να γυρίσει οικειοθελώς πίσω στην χώρα του. Πολεμάμε τα κυκλώματα των διακινητών και παράλληλα ενισχύουμε την νόμιμη μετανάστευση. Άνθρωποι που δικαιούνται άσυλο από την πρώτη μέρα μαθαίνουν ελληνικά και κάνουν διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Δείξαμε ότι με το νέο σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο ότι η πατρίδα μας είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε όλες τις προκλήσεις. Η Ελλάδα έχει φωνή στο εξωτερικό και έχει δείξει ότι μπορεί να πρωτοστατήσει σε πολλές πρωτοβουλίες. Η συλλογική δουλειά φαίνεται στην πράξη και έχει αποτέλεσμα”.