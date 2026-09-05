Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή νεαρή οδηγός μηχανής σε τροχαίο – Δείτε εικόνες

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου μια νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της στην άσφαλτο.

Η τραγωδία σημειώθηκε στην οδό Καραολή και Δημητρίου, στη Σταυρούπολη, κοντά στο πρώην εργοστάσιο ΑΓΝΟ. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η μηχανή που οδηγούσε η γυναίκα εξετράπη της πορείας της με συνέπεια την πτώση στο οδόστρωμα.

Διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε την άτυχη γυναίκα που ήταν πεσμένη κάτω με συνέπεια να την τραυματίσει θανάσιμα.

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