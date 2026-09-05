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Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή νεαρή οδηγός μηχανής σε τροχαίο – Δείτε εικόνες

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THESTIVAL TEAM

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Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου μια νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της στην άσφαλτο.

Η τραγωδία σημειώθηκε στην οδό Καραολή και Δημητρίου, στη Σταυρούπολη, κοντά στο πρώην εργοστάσιο ΑΓΝΟ. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η μηχανή που οδηγούσε η γυναίκα εξετράπη της πορείας της με συνέπεια την πτώση στο οδόστρωμα.

Διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε την άτυχη γυναίκα που ήταν πεσμένη κάτω με συνέπεια να την τραυματίσει θανάσιμα.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Θεσσαλονίκη

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