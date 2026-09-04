Θεσσαλονίκη: Το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Λαγκαδά εγκαινίασε ο Γεωργιάδης – Διαβεβαίωσε την πλήρη στελέχωσή του

To ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Λαγκαδά εγκαινίασε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Κατά την διάρκεια της τελετής των εγκαινίων, ο Υπουργός Υγείας έδωσε τη διαβεβαίωση ότι το Κέντρο Υγείας Λαγκαδά θα είναι πλήρως στελεχωμένο μετά την ολοκλήρωση της νέας προκήρυξης για την κάλυψη των κενών θέσεων.

Όπως ανέφερε, η νέα προκήρυξη βρίσκεται σε εξέλιξη και υπάρχει αυξημένη συμμετοχή υποψηφίων, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, για τις θέσεις που προκηρύχθηκαν καταγράφονται «4, 5, 6 υποψηφιότητες για κάθε θέση».

«Και άρα με τη νέα περίοδο το Κέντρο Υγείας Λαγκαδά θα είναι πλήρως στελεχωμένο στα πάντα. Και έτσι θα μπορέσει να δώσει αυτό που πρέπει στους πολίτες της περιοχής», δήλωσε.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των υποδομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σημειώνοντας ότι τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης υλοποιήθηκαν ενώ οι δομές παρέμεναν σε λειτουργία. «Πρώτα απ΄ όλα πετύχαμε όχι απλώς το 100% της απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μιας τεράστιας ευκαιρίας που βρέθηκε στον δρόμο μας, αλλά παραπάνω από το 100%. Εμείς είχαμε αναλάβει την υποχρέωση να απορροφήσουμε 1.480.000.000 ευρώ και τελικά απορροφήσαμε 1.750.000.000 ευρώ, αντλώντας πόρους και από αδιάθετα προγράμματα άλλων Υπουργείων. Σε αυτά τα έργα είναι: 170 πλήρως ανακατασκευασμένα Κέντρα Υγείας. Κάθε μέρα ανακαινίζουμε μονάδες, είναι η τέταρτη μέρα της περιοδείας, έχω γυρίσει στους νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Σερρών και τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, και θα συνεχίσουμε και την άλλη εβδομάδα θα βαρεθείτε να μας βλέπετε να εγκαινιάζουμε δομές, θα πάμε σε όλη την Ελλάδα. Δεύτερον, εγκαινιάσαμε και ανακατασκευάσαμε όχι 80, όπως ήταν η υποχρέωσή μας, αλλά 93 νοσοκομεία. Αλλάξαμε το σύνολο σχεδόν των νοσοκομείων της χώρας», επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω-Σπύρος Δοξιάδης», σημειώνοντας ότι σε αυτό έχουν συμμετάσχει 6,7 εκατομμύρια πολίτες και ότι τα προγράμματα θα συνεχιστούν με εθνικούς πόρους.

«Δεν περιμένουμε κάποιος να ασθενήσει για να έρθει σε εμάς, πάμε εμείς σε αυτόν, φροντίζουμε για τη καλύτερη υγεία ώστε να μη χρειαστεί ποτέ να έρθει σε εμάς», ανέφερε.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε ακόμη στις παρεμβάσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας, μεταξύ άλλων στις δομές για ασθενείς με άνοια και Αλτσχάιμερ, στις δομές για παιδιά με αυτισμό και στην αναβάθμιση των ψυχιατρικών νοσοκομείων.

Αναφερόμενος στην ιστορία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα, υποστήριξε ότι το ΕΣΥ δεν ξεκίνησε από τον Γεώργιο Γεννηματά αλλά ότι ξεκίνησε επί Σπύρου Δοξιάδη και Κωνσταντίνου Καραμανλή, ενώ σημείωσε ότι το πρώτο Κέντρο Υγείας της χώρας θεμελιώθηκε και κατασκευάστηκε στον δήμο Λαγκαδά.

«Το ΕΣΥ όμως ξεκίνησε επί Σπύρου Δοξιάδη και Κωνσταντίνου Καραμανλή. Αυτή είναι η ιστορική πραγματικότητα», είπε.

Ο κ. Γεωργιάδης ευχαρίστησε τη δήμαρχο Λαγκαδά και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη συνεργασία στην υλοποίηση έργων στον τομέα της υγείας, καθώς και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας για τη συμβολή του στην ολοκλήρωση της ανακατασκευής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ