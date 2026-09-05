Θεσσαλονίκη: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δοκίμασε αφιλτράριστη ρετσίνα στην 90ή ΔΕΘ – Δείτε βίντεο

Την καθιερωμένη βόλτα του στα περίπτερα της ΔΕΘ πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε στην Έκθεση λίγο πριν τις 10:00 για τα επίσημα εγκαίνια, της 90ής ΔΕΘ ενώ παρέστη και στον αγιασμό, ο οποίος τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο.

Στη συνέχεια είχε συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ – Helexpo ενώ ακολούθως ξεκίνησε τη βόλτα στα περίπτερα της φετινής Έκθεσης.

Σε έναν από τους πρώτους σταθμούς του ο πρωθυπουργός δοκίμασε αφιλτράριστη ρετσίνα, ενώ σχολίασε χαριτολογώντας “λίγο νωρίς δεν είναι;”

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