Σκέρτσος: Η ΝΔ είναι η η μόνη υπεύθυνή πολιτική παράταξη που υπάρχει στον τόπο

Την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία είναι «η μόνη υπεύθυνη πολιτική παράταξη που υπάρχει στον τόπο», εξέφρασε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση για τις τοπικές κοινωνίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη, που διοργάνωσε στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης, η Γραμματεία Παραγωγικών Φορέων και Επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας.

«Μετά από 7,5 χρόνια διακυβέρνησης παραμένει πρώτο κόμμα γιατί είμαστε η παράταξη με τον πρωθυπουργό που ό’τι είπε το έκανε. Η αξιοπιστία λόγων και πράξεων χτίζει εμπιστοσύνη», υπογράμμισε.

Ο υπουργός Επικρατείας τόνισε ότι το 2022 παρουσίασαν μαζί με τον πρωθυπουργό και τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, Θανάση Κοντογεώργη έντυπο για τη Θεσσαλονίκη του 2030 με τα 30 έργα που αλλάζουν την πόλη. Μεταξύ αυτών ήταν και το μετρό, που πλέον λειτουργεί, και φέρνει πολιτισμό ισότητα ευκαιρίες, ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα και μειώνει τις αποστάσεις.

Επιπλέον, το fly over, ολοκληρώνεται την άνοιξη του 2027 και αλλάζει τον συγκοινωνιακό χάρτη, υλοποιείται ο 6ος προβλήτας στο Λιμάνι παραδίδεται το Παιδιατρικό Νοσοκομείο και προκηρύχθηκε μετά από διαβούλευση με την τοπική κοινωνία σε νέα βάση ο διαγωνισμός για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου.

Ο κ. Σκέρτσος αναφέρθηκε στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι το 2019 η οικονομία «έβγαινε από την εντατική» και η ΝΔ κατόρθωσε να την σταθεροποιήσει σε αντίξοες συνθήκες και δημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε από το 2021 και μετά να αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από την Ευρώπη

Επιπλέον, όπως είπε ο κ. Σκέρτσος, μειώθηκε η ανεργία από το 18% στο στο 7% και η ανεργία των ανδρών πλέον συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αυξήθηκαν οι επενδύσεις και λόγω της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και της φιλοεπενδυτικής πολιτικής, μειώθηκε το δημόσιο χρέος.

Περαιτέρω, υπογράμμισε ότι παρόλο που εξακολουθούν να υπάρχουν νησίδες στο κράτος που ταλαιπωρούν, η Ελλάδα, από ψηφιακός ουραγός, μετά την ανάπτυξη του gov.gr, είναι πάνω από τον μέσο όρο στις ψηφιακές υπηρεσίες μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση «δεν υπόσχεται τον ουρανό με τα άστρα» και κατόρθωσε να αυξήσει τόσο τον βασικό όσο και τον μέσο μισθό.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, τόνισε ότι η Ελλάδα παράγει και εξάγει φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, είναι ενεργειακά αυτάρκης και αυτό σημαίνει, εθνική κυριαρχία, ασφάλεια και διαφοροποίηση, ενώ οι επενδύσεις στις ΑΠΕ οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.Το έργο της κυβέρνησης, επισήμανε, είναι πυκνό και πλούσιο, «αλλάζει την Ελλάδα, αλλάζει τις ζωές μας και την καθημερινότητα μας».

Πρόσθεσε δε, ότι η κυβέρνηση δεν επισκέπτεται την περιφέρεια μόνο για προεκλογικούς σκοπούς, αλλά είναι στο πεδίο και τα 50 τοπικά και τα 13 περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης δημιουργούν αισιοδοξία για επίτευξη του στόχου της περιφερειακής σύγκλισης με την Ευρώπη και της μείωσης διαπεριφερειακών ανισοτήτων. «Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν, η χώρα κουβαλάει πληγές, καταβάλλουμε τίμια προσπάθεια να είμαστε συνεπείς, πραγματιστές, φιλόδοξοι. Θέλουμε η Ελλάδα του 20030 να είναι μεταξύ των καλύτερων και μπορούμε να το πετύχουμε αυτό», συμπλήρωσε.

Υπογράμμισε τέλος, ότι η ΝΔ θεράπευσε μακροχρόνιες αδυναμίες και μπορεί να στοχεύσει ψηλότερα. Όπως είπε, το κρίσιμο στοίχημα είναι «τα παιδιά μας να πιστεύουν ότι μπορούν να ζήσουν καλυτέρα στον τόπο». Είμαστε η παράταξη ευθύνης που μπορεί να το εγγυηθεί, δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος άλλος.

Την πεποίθηση ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια ζωντανή διαδικασία και η βάση του κόμματος, τα στελέχη, οι γραμματείες, παράγουν πολιτική, εξέφρασε ο γραμματέας της ΠΕ της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Θέλουμε να πετύχουμε, κάθε καλή ιδέα, ρεαλιστική δουλεμένη πρόταση που έχει νόημα και μπορεί να αλλάξει τις ζωές των πολιτών, να μπαίνει στην πραγματική πολιτική, να εφαρμόζεται στην πράξη, κάθε ένας που έχει βάλει χρόνο και ενέργεια να δουλέψει μια αλλαγή, σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορεί να πει κάτι άλλαξε προς το καλύτερο», είπε.

Την εναρκτήρια προσφώνηση απηύθυνε η πολιτεύτρια της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχει τη θέση της συντονίστριας εξωστρέφειας στην Γραμματεία Παραγωγικών Φόρων και Επιχειρηματικότητας.

Αναφερόμενη στην τρομοκρατική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της ανέφερε ότι «πρέπει να πατάξουμε πολιτικά την τρομοκρατία» επισημαίνοντας «ότι δεν υπάρχουν επιθέσεις υψηλής και χαμηλής έντασης». Ευχαρίστησε, δε, τον πρωθυπουργό, τα στελέχη της ΝΔ κι όλους όσοι της συμπαραστάθηκαν.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, τόνισε ότι «χρέος μας είναι να χτίσουμε την Ελλάδα του αύριο, με τον πολίτη, τον άνθρωπο στο επίκεντρο» εκφράζοντας παράλληλα, την πεποίθηση ότι

Ο γενικός διευθυντής της ΝΔ, Γιάννης Σμυρλής επισήμανε ότι «είμαστε πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί» εκφράζοντας, παράλληλα, την πεποίθηση ότι «ο ελληνικός λαός μπορεί να ξεχωρίσει ποιος λέει λόγια στην αέρα»

Πυρά στην αντιπολίτευση εκτόξευσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, υπογραμμίζοντας ότι δεν αξίζει στη χώρα μας η μίζερη εικόνα που παρουσιάζει.

Επισήμανε την ανάγκη, «όλοι μαζί να δώσουμε την μάχη, φτάνοντας μέχρι την κάλπη να ολοκληρώσουμε το έργο, να επικοινωνήσουμε αυτά που έχουν γίνει και όλοι μαζί να διεκδικήσουμε τρίτη αυτοδύναμη θητεία της ΝΔ»

Για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αυτά που έχουν γίνει και αυτά που πρέπει να γίνουν μίλησαν στο πάνελ που ακολούθησε ο γενικός γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Μανώλης Κουτουλάκης, ο ειδικός γραμματέας Ορεινών Περιοχών, Δημήτρης Κυριαζής, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Αμανατίδης, ο δήμαρχος Γορτυνίας, μέλος ΔΣ της ΚΕΔΕ, Στάθης Κούλης, η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας Βαλεντίνα Ρόζα και η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων Βαλίνα Ρόζα.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές, κομματικά στελέχη, εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων και πλήθος κόσμου.