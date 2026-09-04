Οι εφιάλτες είναι τρομακτικοί. Μήπως όμως σου κάνουν καλό;

Ξυπνάς κάθιδρη/ος μέσα στη νύχτα επειδή κάποιος στον ύπνο σου σε κυνηγούσε; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν πότε οι εφιάλτες γίνονται επικίνδυνοι για την υγεία σου και πότε λειτουργούν ως δωρεάν ψυχοθεραπεία.

Βρίσκεσαι στο σκοτάδι. Κάτι σε καταδιώκει ένας άγνωστος, ένα ζώο ή μια απροσδιόριστη απειλή. Πλησιάζει όλο και πιο κοντά, νιώθεις την ανάσα του, αλλά ευτυχώς ξυπνάς ακριβώς τη στιγμή πριν σε πιάσει. Ακούγεται σαν κλισέ σκηνή από ταινία τρόμου, έτσι δεν είναι; Κι όμως, οι ειδικοί που μελετούν τον ύπνο λένε ότι αυτό είναι το πιο τυπικό σενάριο ενός εφιάλτη.

Σύμφωνα με τον Tore Nielsen, καθηγητή ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, οι εφιάλτες συνήθως περιλαμβάνουν μια απειλή θανάτου ή αφανισμού από την οποία προσπαθείς να ξεφύγεις. Αν μάλιστα έχεις ζήσει ένα τραυματικό γεγονός στο παρελθόν (όπως ένα τροχαίο), ο εγκέφαλός σου τείνει να το ανακυκλώνει την ώρα που κοιμάσαι. Το μεγάλο ερώτημα όμως είναι άλλο: Αυτοί οι νυχτερινοί τρόμοι κάνουν κακό στην υγεία σου ή μήπως κρύβουν ένα κρυφό όφελος; Η απάντηση της επιστήμης θα σε εκπλήξει.

Η σκοτεινή πλευρά: Πότε οι εφιάλτες γίνονται επικίνδυνοι

Όταν οι εφιάλτες γίνονται συχνοί δηλαδή σχεδόν κάθε βράδυ, παύουν να είναι απλά «κακά όνειρα» και μετατρέπονται σε μια κλινική διαταραχή που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο Michael Nadorff, επίκουρος καθηγητής ψυχολογίας στο Mississippi State University, προειδοποιεί για τις σημαντικές επιπτώσεις που έχει ο χρόνιος νυχτερινός τρόμος:

Αποφυγή ύπνου: Οι άνθρωποι που υποφέρουν από έντονους εφιάλτες αρχίζουν να αποφεύγουν εσκεμμένα τον ύπνο για να μην ξαναζήσουν τον τρόμο.

Οι άνθρωποι που υποφέρουν από έντονους εφιάλτες αρχίζουν να αποφεύγουν εσκεμμένα τον ύπνο για να μην ξαναζήσουν τον τρόμο. Αϋπνία και χρόνιο στρες: Ακόμα κι αν κοιμηθούν, ένα απότομο ξύπνημα τους κρατά σε υπερδιέγερση για το υπόλοιπο της νύχτας.

Ακόμα κι αν κοιμηθούν, ένα απότομο ξύπνημα τους κρατά σε υπερδιέγερση για το υπόλοιπο της νύχτας. Καρδιοπάθειες και κατάθλιψη: Η χρόνια έλλειψη ποιοτικού ύπνου καταστρέφει το ανοσοποιητικό και συνδέεται άμεσα με την εμφάνιση κατάθλιψης και καρδιακών νοσημάτων.

Μάλιστα, οι έρευνες του Nadorff συνδέουν άμεσα τους συχνούς εφιάλτες με αυτοκτονικό ιδεασμό, αποδεικνύοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για μια «παρενέργεια» της κατάθλιψης, αλλά για έναν αυτόνομο κίνδυνο που πρέπει να αντιμετωπιστεί ιατρικά.

Πώς ένας εφιάλτης μπορεί να σε θεραπεύσει;

Όσο κι αν σου φαίνεται περίεργο, οι εφιάλτες δεν είναι πάντα ο εχθρός. Σε πολλές περιπτώσεις, λειτουργούν ως ένας εσωτερικός μηχανισμός αποσυμπίεσης του εγκεφάλου σου από το καθημερινό άγχος.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι οι εφιάλτες μπορούν να λειτουργήσουν ως μια μορφή «θεραπείας έκθεσης» (exposure therapy). Όπως ένας ψυχολόγος σε βοηθά να αντιμετωπίσεις μια φοβία σε ένα ασφαλές περιβάλλον, έτσι και ο εγκέφαλός σου χρησιμοποιεί τον εφιάλτη για να ξαναζήσει ένα δυσάρεστο γεγονός, να το επεξεργαστεί και να το ξεπεράσει.

Το λάθος που κάνει τον εφιάλτη να επιστρέφει Στη θεραπεία έκθεσης, το χειρότερο που μπορείς να κάνεις είναι να φύγεις από την κατάσταση όταν το άγχος σου είναι στο κόκκινο, γιατί έτσι ο εγκέφαλος μαθαίνει ότι «η φυγή είναι η μόνη σωτηρία». Αν λοιπόν έχεις έναν επαναλαμβανόμενο εφιάλτη και ξυπνάς πάντα ακριβώς πριν συμβεί το κακό, ουσιαστικά ενισχύεις τον φόβο σου. Ο εγκέφαλός σου δεν προλαβαίνει να δει το «τέλος» της ιστορίας και να καταλάβει ότι είσαι ασφαλής.

Πώς θα καταλάβεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια και πώς αντιμετωπίζεται

Αν οι εφιάλτες σού χαλάνε τον ύπνο σε συστηματική βάση ή σου προκαλούν τρόμο και κατά τη διάρκεια της ημέρας, ήρθε η ώρα να μιλήσεις με έναν γιατρό. Σύμφωνα με την επιστήμη, υπάρχουν 2 βασικοί τρόποι αντιμετώπισης:

Φαρμακευτική αγωγή: Εννοείται με ιατρική οδηγία. Υπάρχουν σκευάσματα που ηρεμούν την αντίδραση του σώματος στο στρες κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν και τα συμπτώματα τείνουν να επιστρέφουν αν διακοπεί η λήψη τους.

Εξειδικευμένη ψυχοθεραπεία: Μαζί με έναν ειδικό, συζητάς τον εφιάλτη σου, του αλλάζεις το τέλος σε κάτι που δεν σε απειλεί, και στη συνέχεια κάνεις «πρόβες» αυτού του νέου, θετικού ονείρου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι, ο εγκέφαλος επαναπρογραμματίζεται ακόμα και όταν κοιμάσαι.

Μπορεί να μην σου αρέσει η ιδέα να αντιμετωπίσεις τους «μπαμπούλες» σου στο φως της ημέρας, αλλά η επιστήμη είναι ξεκάθαρη: Όταν πρόκειται για εφιάλτες, ο μόνος τρόπος να τους αντιμετωπίσεις είναι να τους κοιτάξεις στα μάτια.

Πηγή: ladylike.gr