Οι βαρετές συζητήσεις ίσως είναι το κρυφό “φάρμακο” για την υγεία σου

Αποφεύγεις συζητήσεις στο ασανσέρ ή στην κουζίνα του γραφείου, επειδή τις θεωρείς βαρετές; Μπορεί να χάνεις ένα ισχυρό boost για την ψυχική και σωματική σου ευεξία. Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι οι συζητήσεις που θεωρούμε «βαρετές» κρύβουν οφέλη που ούτε φανταζόμασταν.

Η παγίδα της προσμονής: Γιατί φοβόμαστε τις «βαρετές» συζητήσεις;

Όλοι το έχουμε κάνει: βλέπουμε έναν συνάδελφο στον διάδρομο και ξαφνικά το κινητό μας γίνεται το πιο ενδιαφέρον αντικείμενο στον κόσμο, μόνο και μόνο για να αποφύγουμε μια «άβολη» ή «βαρετή» κουβέντα για τον καιρό.

Ωστόσο, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Personality and Social Psychology ανατρέπει τα δεδομένα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτές τις αλληλεπιδράσεις τις βρίσκουν τελικά πολύ πιο ενδιαφέρουσες και ευχάριστες από ό,τι προέβλεπαν.

«Αυτές οι στιγμές είναι μικρές, αλλά καθόλου ασήμαντες», εξηγεί ο Dr. Nicholas Allan, ψυχολόγος στο Ohio State University.

Το πείραμα των 1.800 συμμετεχόντων

Η έρευνα περιελάμβανε 9 πειράματα με πάνω από 1.800 συμμετέχοντες. Τους ζητήθηκε να προβλέψουν πόσο θα απολάμβαναν να μιλήσουν για θέματα που θεωρούνται «ανιαρά», όπως:

Τα κρεμμύδια

Τα μαθηματικά

Ο καιρός και οι καθημερινές συνήθειες

Το χρηματιστήριο

Το αποτέλεσμα; Ακόμα και όταν το θέμα ήταν αντικειμενικά βαρετό, οι συμμετέχοντες ανέφεραν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης μετά τη συζήτηση. Η σύνδεση με τον άλλον αποδείχθηκε πιο σημαντική από το ίδιο το θέμα.

Γιατί το “engagement” κερδίζει το «περιεχόμενο» στις συζητήσεις;

Η Elizabeth Trinh, επικεφαλής της μελέτης από το Πανεπιστήμιο του Michigan, τονίζει κάτι ουσιαστικό: Η συμμετοχή (engagement) οδηγεί στην απόλαυση περισσότερο από το θέμα.

Αυτό που μας κάνει να νιώθουμε όμορφα δεν είναι οι πληροφορίες για τον καιρό, αλλά το αίσθημα ότι:

Ακουγόμαστε

Αλληλεπιδρούμε

Ανακαλύπτουμε μικρές λεπτομέρειες για τη ζωή του άλλου

Είμαστε κοινωνικά όντα. Ακόμα και μια κουβέντα για το πώς μαγειρεύονται τα κρεμμύδια παραμένει μια κοινωνική σύνδεση.

Ο αντίκτυπος στην υγεία: Το αντίδοτο στη μοναξιά

Η αποφυγή αυτών των μικρών συζητήσεων μπορεί να φαίνεται αθώα, αλλά σταδιακά αυξάνει το αίσθημα της μοναξιάς. Σύμφωνα με το CDC, η κοινωνική απομόνωση συνδέεται άμεσα με σοβαρούς κινδύνους υγείας:

Καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικά.

Διαβήτη τύπου 2.

Κατάθλιψη και άγχος.

Άνοια και πρόωρο θάνατο.

«Ακόμα κι αν δεν ήθελες να είσαι μέρος αυτής της συζήτησης, αν την αποφύγεις, παραμένεις μόνος», επισημαίνει ο Dr. Aaron P. Brinen. Αντίθετα, αυτές οι «βαρετές» συζητήσεις χτίζουν μια γέφυρα σύνδεσης που θωρακίζει τον οργανισμό μας.

Πότε μια συζήτηση ΔΕΝ βοηθάει;

Φυσικά, δεν είναι όλες οι επαφές ευεργετικές. Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι για να υπάρξει όφελος, η αλληλεπίδραση πρέπει να είναι:

Αμοιβαία: Να υπάρχει ανταλλαγή λόγων.

Σεβαστή: Να νιώθεις συναισθηματική ασφάλεια.

Μη εχθρική: Οι τοξικές ή επιθετικές συζητήσεις έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα.

Συμπέρασμα; Την επόμενη φορά που θα βρεθείς στο ασανσέρ με έναν γείτονα ή στην ουρά του σούπερ μάρκετ, μην αποφύγεις το βλέμμα του. Μια μικρή, «βαρετή» συζήτηση μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η διάθεσή σου και η καρδιά σου σήμερα.

Μην αφήνεις την προκατάληψη να σου στερεί στιγμές σύνδεσης που βελτιώνουν τη ζωή σου!

Πηγή: ladylike.gr