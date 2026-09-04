Θεσσαλονίκη: Στους δρόμους και οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ – Ζητούν μονιμοποίηση των επικουρικών

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, στη Θεσσαλονίκη.

Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ εξέφρασαν τα αιτήματά τους και ανέδειξαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Μάλιστα ζήτησαν άμεση μονιμοποίηση των επικουρικών τους συναδέλφων του ΕΚΑΒ, οι οποίοι όπως είπαν, καλύπτουν πάγιες και ουσιαστικές ανάγκες της υπηρεσίας.

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