Θεσσαλονίκη: Στους δρόμους και οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ – Ζητούν μονιμοποίηση των επικουρικών
THESTIVAL TEAM
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, στη Θεσσαλονίκη.
Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ εξέφρασαν τα αιτήματά τους και ανέδειξαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.
Μάλιστα ζήτησαν άμεση μονιμοποίηση των επικουρικών τους συναδέλφων του ΕΚΑΒ, οι οποίοι όπως είπαν, καλύπτουν πάγιες και ουσιαστικές ανάγκες της υπηρεσίας.
Δείτε βίντεο