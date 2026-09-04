Κοντογεώργης: Η ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας το στοίχημα για την Ελλάδα του 2030

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, μίλησε σήμερα σε δύο εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη: στην ανοικτή εκδήλωση «Τοπικές Κοινωνίες, Βιώσιμη Ανάπτυξη» της Γραμματείας Παραγωγικών Φορέων και Επιχειρηματικότητας της ΝΔ και της Διοικούσας Επιτροπής Ν. Θεσσαλονίκης και στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Ύστερα από μια μακρά περίοδο κρίσεων, τόνισε, η Ελλάδα «ανέκτησε αξιοπιστία και σταθερότητα, περιόρισε την ανεργία, προσέλκυσε επενδύσεις». Το επόμενο ερώτημα, όμως, είναι πιο φιλόδοξο: «πώς θα γίνει η Ελλάδα, μέσα στην επόμενη δεκαετία, μία από τις καλύτερες χώρες της Ευρώπης για να ζει, να εργάζεται και να δημιουργεί κανείς;». Με ορίζοντα το 2030, «η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση πρέπει να είναι αυτή που θα φέρει μια νέα οικονομική και κοινωνική ισορροπία στη χώρα».

Για δεκαετίες, σημείωσε, πληθυσμός, διοίκηση, επενδύσεις και ευκαιρίες συγκεντρώθηκαν σε λιγότερα σημεία του χάρτη — ένα μοντέλο που «έχει φτάσει στα όριά του». Η απάντηση είναι μια γεωγραφική ανακατανομή του διοικητικού και οικονομικού κέντρου της χώρας, με «περισσότερα ισχυρά κέντρα ανάπτυξης», γιατί «η Ελλάδα είναι το σύνολο των τόπων της».

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε το επόμενο άλμα της ελληνικής οικονομίας: «από την οικονομία της ανάκαμψης στην οικονομία της παραγωγικότητας». Η παραγωγικότητα, εξήγησε, δεν είναι μόνο ζήτημα επενδύσεων και τεχνολογίας, είναι και ζήτημα του πού παράγεται η αξία και του πόση από αυτήν παραμένει στον τόπο που την παρήγαγε. Γι’ αυτό και στα δέκα οριζόντια πεδία πολιτικής που οργανώνουν τη δουλειά της «Περιφέρειας 2030» η προσέλκυση επενδύσεων συνδέεται ρητά με την παραμονή της αξίας στον τόπο: «το κρίσιμο δεν είναι μόνο να έρθει η επένδυση, είναι να μείνει στην περιοχή μεγαλύτερο μέρος της αξίας που παράγει». Η νέα παραγωγική γεωγραφία σημαίνει, «πάνω απ’ όλα, τοπικές αλυσίδες αξίας: να παράγουμε τοπικά, να μεταποιούμε τοπικά, να οργανώνουμε τοπικά την εφοδιαστική αλυσίδα και να εξάγουμε από τον ίδιο τον τόπο».

Πρακτικά, αυτό προϋποθέτει τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση, την τεχνολογία και τα logistics, με ισχυρότερη διασύνδεση της παραγωγής με την τυποποίηση και την εξαγωγή, τη σύνδεση των περιφερειακών πανεπιστημίων με την οικονομία του τόπου τους, τη σύνδεση των επενδυτικών κινήτρων με τη δημογραφική πραγματικότητα κάθε περιοχής, και έναν περιφερειακό σχεδιασμό στην εκπαίδευση. Στο ίδιο πλαίσιο, όπως ανέφερε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειας θα συνδεθούν με το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, ενώ αναζητούνται συνέργειες ανάμεσα στην Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, «ώστε η ύπαιθρος να μην αντιμετωπίζεται πλέον αποσπασματικά».

Αυτή είναι η ουσία της «Περιφέρειας 2030», η οποία «δεν είναι ένας κατάλογος έργων, είναι μια διαφορετική μέθοδος σχεδιασμού και διακυβέρνησης, που ξεκινά από κάθε τόπο ξεχωριστά». Εκπονούνται 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης με τη συμμετοχή περισσότερων από χίλιων φορέων, με τις διαβουλεύσεις να περνούν τώρα στον δεύτερο γύρο, της οριστικοποίησης. Στη Βόρεια Ελλάδα καταγράφονται ήδη μείωση της ανεργίας και αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και των νέων επιχειρήσεων – με ρεκόρ φέτος στη Δυτική Μακεδονία – ενώ «στη Θράκη υλοποιούμε το 70% των προτάσεων του πορίσματος της διακομματικής επιτροπής».

Ο σχεδιασμός αυτός συνδέεται με τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, που προβλέπει σε πρώτη κατανομή για τη χώρα πόρους περίπου 49 δισ. ευρώ. Πυρήνας του ενιαίου Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδίου Εταιρικής Σχέσης (ΕΠΕΣ) θα είναι η «Περιφέρεια 2030». Ιεράρχηση αναγκών, έλεγχος ωριμότητας των έργων, σύνδεση με τις τομεακές πολιτικές και, για πρώτη φορά, συντονισμός των χρηματοδοτικών εργαλείων. «Ο χρόνος που αφιερώνεται σήμερα στον σωστό σχεδιασμό, είναι χρόνος που κερδίζεται αύριο στην υλοποίηση», ανέφερε. Ενόψει μάλιστα και της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου στο β΄ εξάμηνο του 2027 «πρέπει να ξέρουμε με ακρίβεια τι θέλουμε: έτοιμες προτεραιότητες, ώριμες επενδύσεις, συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις».

Απευθυνόμενος στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ, χαρακτήρισε τα Επιμελητήρια σταθερό συνεργάτη στον εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό και δεσμεύτηκε ότι «κανένα Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης δεν κλείνει χωρίς το Επιμελητήριο της περιοχής». «Η επιχείρηση δεν είναι μόνο οικονομικό μέγεθος, είναι και γεωγραφία», υπογράμμισε αναδεικνύοντας τον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις τοπικές αλυσίδες αξίας, ενώ κάλεσε τα επιμελητήρια σε συνέργειες ενόψει το νέου ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας.